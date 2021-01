Sportgeschäfte im Unterland – Ski- und Snowboardmiete bleibt trotz Corona möglich Der Lockdown vermiest den Sporthändlern in der Region das Wintergeschäft. Die bundesrätliche Verordnung sieht jedoch vor, dass die Sportgeschäfte wenigstens noch Skivermietungen und -services anbieten dürfen. Flavio Zwahlen

Da man beim Langlauf nicht auf Skilifte und Gondeln angewiesen ist und sich frei bewegen kann, erlebt die Sportart in diesem Winter einen regelrechten Boom. Bild: Marcel Bieri

Mit Eglisau, Buchberg und Rüdlingen sind am Samstag die ersten Gemeinden der Region in die Sportferien gestartet. Der Ansturm auf die Skigebiete dürfte dieses Jahr jedoch nicht so gross sein wie in den Jahren zuvor. Das bekommen auch die Sportgeschäfte zu spüren. Marcel Schlatter, Mediensprecher bei Migros, sagt: «In normalen Jahren sind wir beim Wintersportgeschäft stark von der Witterung abhängig. In diesem Winter haben wir zwar viel Schnee bis ins Flachland, jedoch haben die Unsicherheiten in Zusammenhang mit Corona das Skigeschäft nicht gerade beflügelt.» Das gilt auch für V-Sport mit Filialen in Regensdorf und Dietikon. «Der Umsatz ist im Gegensatz zu einer normalen Wintersaison um 80 bis 90 Prozent eingebrochen», schätzt Christian Hatsch, Filialleiter in Regensdorf.