Fleissiger Trägerverein – Skilift Regensberg ist fit für die neue Saison Die technischen Prüfungen verliefen erfolgreich. Jetzt warten die neuen Besitzer gespannt darauf, dass auf die Piste in Regensberg der erste Schnee fällt. Renato Cecchet

Vereinspräsidentin Regula Lächler übte schon den Billettverkauf an der Kasse des Skilifts Regensberg. Foto: Francisco Carrascosa

Am 300 Meter langen Hang des Skilifts Regensberg wird gearbeitet. Die Anlagen werden vor dem ersten Schnee auf ihre technische Tüchtigkeit geprüft. Am Samstag, 20. November, werden die Bügel aufgehängt. «18 bis 19 sind es», sagt Regula Lächler, die Präsidentin des Trägervereins Skilift Regensberg, unaufgeregt. Aber ihr ist doch die Freude anzumerken, dass die Rettungsaktion für den Skilift nun mit dessen Inbetriebnahme in die nächste wichtige Phase tritt.

Im Sommer kaufte der neu gegründete Verein Willi Lanz den Skilift ab, den er zusammen mit seiner Familie über 50 Jahre lang betrieben hatte, und erhielt auch die Betriebsbewilligung. Dem Verein gehören inzwischen über 220 zahlende Mitglieder an. Einige davon helfen tatkräftig mit, wenn es darum geht, den Skilift zum Laufen zu bringen. Am 8. November wurde der Wagen mit dem Motor mithilfe eines Traktors an die Talstation gebracht. «Das war wie ein Alpabzug», beschreibt Lächler das Geschehen mit einem Schmunzeln.