Gemeinde hat alles richtig gemacht – Skurrile Beschwerde gegen Antenne in Wil abgewiesen Eine Beschwerde gegen eine geplante Mobilfunkantenne in Wil blieb chancenlos. Die Begründung der Beschwerdeführer war dem Gericht zu weit hergeholt. Manuel Navarro

Zwischen dieser Kirche und einer 400 Meter entfernten Mobilfunkantenne gibt es keinen optischen Bezug. Das bestätigt nun ein Verwaltungsgerichtsentscheid. Archivfoto: Johanna Bossart

Gleich fünf Parteien wehrten sich in Wil gegen den geplanten Neubau einer Mobilfunkantenne von Sunrise und Salt. Die beiden Unternehmen hatten dafür ein Grundstück am Dorfeingang an der Grundstrasse 49 vorgesehen. Der Wilemer Gemeinderat hatte nichts einzuwenden und erteilte am 7. Juli 2020 die entsprechende Baubewilligung.

Kirche ist zu weit entfernt