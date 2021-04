EHC-Kloten-Blick: wieder ein Heimspiel – «Small talk» auf dem Eis Marc Marchon liefert sich in der Halbfinalserie gegen Olten mit Dion Knelsen nicht nur physische Duelle. Kloten führt 2:0, am Donnerstag folgt Spiel 3. Roland Jauch

Aufmerksamer Blick: Klotens Marc Marchon entgeht wenig, was auf dem Eis passiert. Foto: Leo Wyden

Der Dienstag nach Ostern brachte eine Häufung von unerwarteten Ereignissen und Vorfällen. Da war erstens die Rückkehr des Winters, der immerhin nicht eine derart dominante Rolle einnahm wie am 10. Februar. Damals kehrte der Klotener Teambus nach einem 2:1-Sieg in Olten unter ziemlich prekären Strassenverhältnissen und spät in die Arena zurück. Dennoch wartete ein Feuerwerk der Fans als Belohnung.

Da war zweitens: Am Dienstag kam Klotens Bus, aus Olten kommend, noch vor Mitternacht zuhause an. Der Empfang allerdings fiel weniger überschwänglich und weniger laut aus, obwohl Kloten mit einem 1:0-Sieg vom zweiten Halbfinalspiel anreiste. Es standen gleich mehrere Polizeiautos und damit Polizisten auf dem Parkplatz vor der Swiss Arena, um die Sache unter Kontrolle zu halten. Die Fans hielten sich - wie auch schon vorher - an die Vorgaben. «Es ist sehr schön für uns, ihre Unterstützung zu spüren. Und natürlich schade für sie, dass sie nicht in den Hallen dabei sein können», sagt Marc Marchon.