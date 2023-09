Smalltalk der Woche – Trump als Rapper: «My mugshot is worth a billi» Ein Abo für Züri-Säcke, was Kanye West in Venedig treibt und auf welche Schuhe sie diesen Herbst nicht verzichten können: Die Liste fürs gepflegte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Viraler Mugshot: Donald Trump muss bei seiner Verhaftung ein Polizeifoto machen. Foto: AFP

Haariges Antidepressivum

Mit einem Hund zu knuddeln, wirkt sich positiv aufs Gemüt aus. Foto: Getty Images

Er ist nicht nur der treuste Freund des Menschen, sondern tut auch seinem Gemüt gut. Schon fünf Minuten mit einem Hund machen dich glücklicher, das ist das Resultat einer neuen Studie. Die Begegnung mit dem Vierbeiner hat denselben Effekt, wie wenn man einem Geliebten in die Augen sieht oder an einem Baby schnuppert: Wir schütten das Liebeshormon Oxytocin aus. Allerdings sollte man den Hund dazu kennen: Einfach auf einen fremden Pitbull zustürmen bringt nichts und führt womöglich zum gegenteiligen Ergebnis.



Abfall-Abo

Hundertmal erlebt: Abfallsack-Rolle leer, man notiert es sich, vergisst aber beim Detailhändler an der Kasse danach zu fragen. Der Ärger wartet zu Hause in Form eines leeren Abfallkübels. Das Zürcher Start-up Bin-Bag schafft da Abhilfe, die Idee ist so simpel wie bestechend: Ein Abfallsack-Abonnement liefert die Säcke bequem auf einen Klick hin zu Hause an – und mit jedem Abfallsack spendet man auch noch ein bisschen an ein Nachhaltigkeitsprojekt. Die arbeitende Bevölkerung dankt!

My Mugshot Worth a Billi

Der momentan berühmteste Mugshot der Welt zeigt unser allerliebster Ex-US-Präsident Donald Trump. Er musste in Giorgia zur Einvernahme antraben und wurde dabei fotografisch festgehalten. Der findige Musiker Hi-Rez nahm dies zum Anlass, einen Diss-Track namens «First Day Out» zu basteln. Darauf rappt «Trump the Don» mittels einer AI-generierten Trump-Stimme über seine Verhaftung: «Out on bail, out on bail. I won’t see inside a cell», (etwa: Draussen auf Kaution, ich werde keine Zelle mehr von innen sehen) oder «My mugshot is worth a billi» (etwa: Mein Polizeifoto ist eine Milliarde wert). Der Song schoss sofort an die Spitze der iTunes-Hip-Hop-Charts. Wir gratulieren dem Neocon!



Im Western was Neues

Aufmerksame Beobachter erspähten sie schon im Sommer an den Füssen minderjähriger Fashionistas. Nun wird den Cowboystiefeln auch für diesen Herbst einen grossen Auftritt prophezeit: Lässig mit einem kurzen Rock oder einer engen Hose getragen, sorgt diese Reminiszenz an den Wilden Westen für die nötige Coolness auch in der feuchten Jahreszeit.

Todeschips

Scharf, schärfer, Hot Chip: Extrem scharfe Tortilla-Chips trenden auf Tiktok. Foto: Getty Images / iStockphoto

Eine neue Challenge sucht Tiktok heim: Sie nennt sich Hot Chip Challenge und besteht darin, einen extrem scharfen Tortilla-Chip zu verspeisen und sich dabei zu filmen. In Deutschland mussten deswegen schon Schüler eingeliefert werden, und auch in der Schweiz macht der Todeschip, der teilweise in einem kleinen Sarg angeliefert wird, die Runde. Schülerinnen und Schüler leiden deswegen unter extremen Bauchschmerzen und Magenverstimmungen. Prädikat: nicht empfehlenswert.



Iggy Azalea platzt aus ihren Hosen

Musste ihr Konzert wegen einer Garderoben-Panne abbrechen: Iggi Azalea. Foto: Getty Images

Die australische Rapperin Iggy Azalea trat am vergangenen Wochenende in Saudiarabien auf. Bei ihrem Hit «Goddess» platze jedoch ihr hautenger Lackleder-Anzug aus allen Nähten und legte ein Bein frei. Zunächst sollte sie diese Blösse mit einem Handtuch abdecken, dann wurde ihr eine Trainerhose übergestreift. Schliesslich wurde der Auftritt ganz abgebrochen. Sehr zum Unmut ihrer Fans.

Kanyes lässt raushängen

Nicht die feine Art: Kanyes Hinterteil grüss Venedig.

Eine Wardrobe-Malfunction hatte auch Kanye West zu beklagen. Kim Kardashian zeigt sich besorgt und fragt sich öffentlich, was mit ihrem Mann nicht stimmt. Dabei ist sein Vergehen eigentlich vernachlässigbar. Er wurde in Venedig in einem Wassertaxi beobachtet, und als er sich vornüberbeugte, legte er dabei – Schockschwerenot – sein Hinterteil teilweise frei. Zuvor hatte seine neue Frau einen hautfarbenen Catsuit getragen, der ebenfalls für Schlagzeilen sorgte. Wir meinen: Kommt in den besten Familien vor. Und zum Ausgleich verhüllte er beim Spaziergang durch Venedig dafür sein Gesicht. Ausgleichende Gerechtigkeit.

Hass auf Paris Jackson

Muss Hass über sich ergehen lassen: Jackson Tochter Paris. Foto: WireImage

Als wäre es nicht schon hart genug, die Tochter eines der grössten Stars des vergangenen Jahrhunderts zu sein. Doch Paris Jackson muss auch Jahre nach dem Tod ihres Vaters Michael Jackson Hassnachrichten über sich ergehen lassen. Weil sie es zum Geburtstag ihres Vaters diese Woche versäumt hatte, ihm posthum zu gratulieren, bekommt sie nun Todesdrohungen. Dabei habe ihr Vater Geburtstage gehasst, schrieb Paris auf Instagram. Unser Beileid.

