Smalltalk der Woche – Jetzt kommt das Barbie mit Down-Syndrom Warum Sie Wodka-Butter aufs Brot streichen sollten und wir Ihnen einen Mental-Load-Test ans Herz legen – die Empfehlungen der Woche in unserer Trendliste. Tina Huber

Barbie Nummer 175

Lange braune Haare, pinkfarbene Kette, buntes Blumenkleid: Die neuste Barbiepuppe des Spielzeugherstellers Mattel. Foto: Keystone

Willkommen in der Familie: Die erste Barbie mit Down-Syndrom ist auf dem Markt – der Spielzeughersteller Mattel will damit die menschliche Vielfalt in ihrer ganzen Breite abbilden. Die neue Barbie wurde in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Interessenverband für Menschen mit Trisomie 21 designt. Mit dem jüngsten Neuzugang gib es die berühmteste Puppe der Welt nun in 175 Modellen.