Neue Lösung gefunden – So abenteuerlich lief die Rettung des Ärztezentrums Rafz ab Das Ärztezentrum Rafz kann mit neuen Besitzern weitergeführt werden. Die Übernahme weiterer Praxen der Medium Salutis GmbH schliessen die Retter derzeit aber aus. Manuel Navarro

Andreas Hablützel hat mit seiner Land-Permanence das Ärztezentrum Rafz übernommen. Möglich war dies unter anderem, weil das Team rund um Gabriele Nagel trotz schwierigen Umständen weitergearbeitet hat. Foto: Sibylle Meier

Es war eine Rettung in letzter Sekunde. Nicht um fünf vor zwölf, sondern wahrlich in extremis. «Es war eine Sekunde vor zwölf», sagte Andreas Hablützel, Verwaltungsratspräsident und Gründer Land-Permanence AG in Henggart. Hablützels Firma hatte am vergangenen Freitag den Vertrag zur Übernahme des Ärztezentrums Rafz unterzeichnet. Lange hätte die Praxis ihre Pforten wohl sonst kaum mehr geöffnet gehabt. «Als ich das Zentrum am Freitagmorgen besuchte, um mir nochmals ein Bild von der Situation zu verschaffen, wurden gerade die Telefone abgestellt», erzählte Hablützel an einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. So prekär war die finanzielle Situation bereits. Glücklicherweise habe man das schnell klären können, und bereits um 14 Uhr waren die Leitungen wieder offen.