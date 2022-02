Eishockey: EVDN scheitert in Halbfinals – «So auszuscheiden tut sehr weh» Zweitligist Dielsdorf-Niederhasli verliert das vierte Playoff-Halbfinalspiel gegen St. Gallen in der heimischen Erlen trotz Chancenplus 0:1. Für Trainer Serge Cornioley und sein Team ist es ein Saisonende, das schmerzt. Markus Wyss

Enttäuschte Gesichter bei Dielsdorf-Niederhasli: Die Unterländer scheiden nach grossem Kampf im Playoff-Halbfinal aus. Foto: Sibylle Meier

Der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) stand mit dem Rücken zur Wand. Sie mussten die vierte Partie gegen St. Gallen gewinnen, um den Final zu erreichen. Die Ostschweizer, welche die Qualifikation in der Gruppe 2 auf Rang 2 beendet hatten, siegten in der ersten Halbfinalpartie 3:1. Dielsdorf-Niederhasli als Dritter der Gruppe 2 behielt zu Hause in der zweiten Begegnung gleich mit 5:0 die Oberhand. Die dritte Partie entschied St. Gallen zu Hause mit 2:1 für sich. Der 1:0-Erfolg in Dielsdorf bedeutet in dieser Best-of-5-Serie nun die Entscheidung zugunsten der Ostschweizer.