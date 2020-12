Japaner begehen Neujahr diesmal in gedämpfter Stimmung

Wegen der Corona-Pandemie begehen die Japaner Neujahr noch stiller als sonst. Normalerweise machen sich in der Neujahrsnacht, spätestens aber an einem der folgenden Festtage, Millionen von Menschen auf zum Hatsumode – zum ersten Schrein- oder Tempelbesuch im neuen Jahr, um Glück und Segen zu erbitten. Doch wegen der Pandemie haben viele heilige Stätten im Grossraum Tokio und an anderen Orten in diesem Jahr die Pilger aufgerufen, die üblichen Massen zu meiden und zeitversetzt zu erscheinen. Schreine wie der Kanda Myojin veröffentlichten früh Restriktionen, um die üblichen langen Schlangen von dicht gedrängt stehenden Menschen zu verhindern.

Man solle entweder an einem anderen Tag oder zu anderen Uhrzeiten kommen, berichteten lokale Medien am Donnerstag. An manchen Orten seien die Pilgergänge in der Neujahrsnacht gar ganz abgesagt worden. Die schwer von der Pandemie betroffene Hauptstadt des Landes meldete am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 1337 Neuinfektionen.