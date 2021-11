Das Immunsystem einfach erklärt – So bekämpft unser Körper Viren und reagiert auf Verletzungen Die Immunabwehr des Menschen ist ein ebenso faszinierendes wie komplexes System. Wir zeigen, wie es auf Viren wie Sars-CoV-2 reagiert und wieso Allergien und Krebszellen entstehen. Felix Hütten

Schlachten, die in unserem Körper täglich geschlagen werden: Unser Immunsystem kommt täglich mit unzählbaren Erregern in Kontakt. Illustration: Philip Laibacher

Autsch. Der rostige Nagel bohrt sich, spitz und fies, durch den Socken, erste Barriere durchstochen, dann durch die Haut, reisst Zellen entzwei, immer tiefer, dorthin, wo das Blut durch den Zeh strömt. Das quillt empor, tut weh, Ärger im Bauch, Loch im Fuss, Bakterien im Körper, arrrr.

Ja, der Mensch lebt nicht alleine. Unzählbare Erreger, überall, auf dem Werkstattboden, Türklinken und in der Luft, mit der Covid-Krise hat die Welt erneut gelernt, was Infektionskrankheiten sind. Und während sich der Mensch gern um sich selbst dreht, dreht sich eine Welt um ihn herum, bestehend aus Viren und Bakterien. Für den Menschen können sie zur Gefahr werden, können töten, das alles ist Teil der Biologie, aber der Mensch trägt eine faszinierende biologische Abwehrmaschinerie in sich, das Immunsystem als Waffe gegen diese Erreger; nicht ganz unkompliziert, es zu verstehen.