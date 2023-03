Pläne werden angepasst – So bereitet sich Kloten auf eine Bevölkerung von 30’000 vor 30’000 Personen, die in der Flughafenstadt wohnen, und 40’000, die dort arbeiten. So sehen die Prognosen bis in 15 Jahren aus. Jetzt sagt die Stadt, wie das geht.

Kloten plant, wie die Stadt dereinst aussehen soll. Also wo gewohnt wird, wo gearbeitet wird und wo die Einwohnerinnen und Einwohner Erholung finden. Dazu ist ein Richtplan nötig. Und die momentan gültige Version ist nicht mehr genug in die Zukunft gerichtet. Sie stammt aus dem Jahr 1999, wie es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt heisst.

Jetzt wurde sie gesamthaft revidiert und auf den neusten Stand gebracht. Sie enthält Massnahmen in den Themenbereichen Siedlungsentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Frei- und Naturräume, Biodiversität und Stadtklima. Und bildet damit die Grundlage für das prognostizierte Wachstum der Stadt. In Zahlen ausgedrückt heisst dies, dass in fünfzehn Jahren mit rund 30’000 Einwohnerinnen und Einwohnern gerechnet wird. Und laut den Prognosen werden 40’000 Personen in Kloten arbeiten. Damit das überhaupt möglich ist, werden der öffentliche Verkehr ausgebaut, Lücken im Fuss- und Velowegnetz geschlossen, neue Mobilitätsformen geschaffen sowie Frei- und Naturräume aufgewertet.

Etwa wird im Gebiet Steinacker unter der Federführung der Stadt Kloten eine Zukunftsvision erstellt – von Gebietseigentümerinnen und -eigentümern und der Stadt. Diese beinhaltet die Weiterentwicklung des Arbeitsplatzgebiets Steinacker in einen gemischt genutzten Stadtteil. Hierfür wird die Bau- und Zonenordnung angepasst. So entsteht bis in rund 15 Jahren ein Stadtteil, in dem bis zu 7000 Menschen wohnen oder arbeiten und die umliegenden Naherholungsgebiete Hardwald und Gerlisberg nutzen. Das wird mit der anberaumten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und den Sonderbauvorschriften sichergestellt. Das neue Gesicht des Gebiets Steinacker ist abgestimmt auf die geplante Glattalbahnverlängerung Kloten ab der Endhaltestelle Flughafen Fracht durch das Stadtzentrum bis ins Gebiet Steinacker.

Der kommunale Richtplan und die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung für das Gebiet Steinacker werden an der öffentlichen Informationsveranstaltung am 5. April vorgestellt. Sie beginnt um 18 Uhr im Stadtsaal Zentrum Schluefweg.

