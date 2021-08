Wärmepumpen statt Ölheizungen in Zürich – So dauert der Heizungsersatz noch Jahrzehnte Seit einem Jahr gibt es Fördergelder vom Kanton Zürich, wenn man die alte Ölheizung durch ein sauberes Modell ersetzt. Dennoch tut das nicht mal jeder Zweite. Marius Huber

Erdsondenbohrung für den Bau einer Heizung. Foto: Charles Ellena (FN)

Der grüne Zürcher Baudirektor Martin Neukom setzt in seinem Kampf gegen Öl- und Gasheizungen nicht nur auf Verbote, sondern auch auf finanzielle Anreize. Und während ein strenges Energiegesetz erst noch vor der Bevölkerung bestehen muss – in der wegweisenden Abstimmung von Ende November–, ist das Anreizsystem bereits seit einem Jahr in Kraft. Neukoms erste Bilanz fällt ambivalent aus: «Das neue Förderprogramm funktioniert, aber es zeigt sich auch, dass es allein nicht genügt.»

Seit dem Sommer 2020 werden Zürcher Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer unterstützt, wenn sie ihre alte Heizung durch eine klimafreundliche ersetzen. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus, das eine Erdsonden-Wärmepumpe einbaut, gibt es etwa 10’000 Franken Zuschuss vom Staat, also etwa ein Sechstel der Kosten. Beim Anschluss ans Wärmenetz sind es gut 6000 Franken, im Fall einer Luft/Wasser-Wärmepumpe um die 4500 Franken.