Interaktive Dichtestress-Karte – So dicht wohnen Sie im Vergleich Mit unserer Karte lässt sich für jede Wohnadresse anzeigen, wie viele Personen innerhalb einer Hektare wohnen – und wie dicht das vergleichsweise ist. Patrick Meier Sebastian Broschinski Mathias Lutz Marc Brupbacher

Die Schweiz liegt im Ranking der am dichtesten besiedelten Länder der Welt irgendwo im vorderen Mittelfeld. Dabei gibt es riesige Unterschiede im eigenen Land: Am meisten Personen pro Quadratkilometer wohnen mit 29’000 in der Genfer Innenstadt, im bündnerischen Dorf Avers sind es hingegen nur knapp zwei Personen auf gleicher Fläche. In Paris leben auf dem dichtesten besiedelten Quadratkilometer 51’000 Personen, in Barcelona sind es gar 53’000 Personen.