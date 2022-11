Gemeinnütziger Verein – So erhalten auch armutsbetroffene Kinder ein Weihnachtspäckli Der Verein «Ein Herz für Mitmenschen» aus Dielsdorf möchte dieses Jahr armutsbetroffenen Kindern aus der Umgebung ein Weihnachtsgeschenk machen. Jasminka Huber

Auf jeder Karte steht ein grosser Weihnachtswunsch eines Kindes. Foto: PD

Der gemeinnützige Verein «Ein Herz für Mitmenschen» aus Dielsdorf betreibt verschiedene soziale Projekte: Das «Café mit Herz» ist zum sozialen Treffpunkt für viele Menschen geworden und der Secondhandladen «Fashion mit Herz» gibt gebrauchten Kleidern eine zweite Chance, indem sich hier auch Menschen mit schmalem Budget schöne Kleidung leisten können. Ausserdem werden an der Ausgabestellte von «Tischlein deck dich» im «Café mit Herz» Nahrungsmittel, die sonst fortgeworfen würden, an armutsbetroffene Personen verteilt. Der Verein möchte dieses Jahr armutsbetroffenen Kindern aus der Umgebung ein Weihnachtsgeschenk machen. Über 55 Kinder von dem Verein bekannten Familien haben ihren persönlichen Weihnachtswunsch aufgeschrieben und würden sich sehr über ein Geschenk freuen.

Traditionelle Weihnachtsfeier geplant

Seit dem 14. November sind im Café an der Hinterdorfstrasse 23 in Dielsdorf die Karten mit den Kinderwünschen aufgehängt. Man kann vorbei kommen, eine Karte auswählen, das Geschenk kaufen und es bis spätestens am 12. Dezember im Café zu den üblichen Öffnungszeiten vorbeibringen. Dabei darf nicht vergessen werden, das Weihnachtspäckchen mit Namen und Alter des Kindes zu beschriften. Gegen Vorweisen der Geschenkkarte unterstützt die Papeterie Vögeli in Dielsdorf die Weihnachtsgeschenkaktion mit einem 20-Prozent-Rabatt auf die Geschenke, die direkt in der Papeterie gekauft werden. Es besteht auch die Möglichkeit, mit einer Einzahlung auf dem Vereinskonto die Weihnachtsgeschenkaktion zu unterstützen. Die Weihnachtspäckchen werden den Kindern an einer traditionellen Weihnachtsfeier persönlich überreicht; leuchtende Kinderaugen sind da gewiss.

