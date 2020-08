11. August 1999 – So erlebte das Unterland die Sonnenfinsternis vor 21 Jahren Vor genau 21 Jahren fand die letzte totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa statt. Die Unterländer hatten dabei Glück im Unglück. Flavio Zwahlen

Trotz miesem Wetter kamen die Leute am 11. August 1999 in Scharen auf den Uetliberg, um gemeinsam die Sonnenfinsternis zu beobachten. Foto: Dieter Seeger (Archiv)

Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis über Mitteleuropa müssen wir noch 22’300 Mal schlafen. Am 3. September 2081, also in knapp 61 Jahren, soll es wieder so weit sein. Dann wird der Mond die Sonne für einige Minuten komplett bedecken. Zuletzt konnten wir dieses Phänomen in der Schweiz vor genau 21 Jahren beobachten. Das astronomische Jahrhundertereignis war damals bereits Wochen im Voraus in aller Munde, sodass gar die Nachfrage nach den schon früh ausverkauften Sonnenfinsternis-Schutzbrillen nicht mehr rechtzeitig gedeckt werden konnte.