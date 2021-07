Interview über Geschwisterbeziehungen – So erziehen Eltern ihre Kinder zu Rivalen Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jürg Frick erklärt, was Geschwister zu Konkurrenten macht, wie Eltern das verhindern können und warum Kinder keine Klone ihrer Mütter und Väter sind. Nadja Pastega

«Wir wissen aus Untersuchungen, dass ein Grossteil der Eltern zumindest vorübergehend ein Kind bevorzugt. Das ist der Regelfall»: Jürg Frick. Foto: Samuel Schalch

Es geht längst nicht immer um die Eltern, den Partner oder die Partnerin, wenn erwachsene Menschen in seine Beratungspraxis in Uerikon ZH kommen. Immer wieder, stellt Jürg Frick fest, geht es um die Geschwister. Sie prägen von früher Kindheit an unser Leben. Sein Buch «Ich mag dich – du nervst mich!» gehört zu den Klassikern, wenn es um Geschwisterbeziehungen geht.

Herr Frick, warum werden Geschwister zu Rivalen? Der wichtigste Faktor ist, wie Eltern ihre Kinder behandeln. Häufig sind es die Mütter und Väter, welche die Rivalität fördern. Meist geschieht das unbewusst.