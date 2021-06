Verwahrlostes Haus in Bachenbülach – «So etwas gehört nicht in ein ruhiges Wohnquartier» In einem idyllischen Quartier Bachenbülachs sorgt ein verwahrlostes Haus für Ärger. Verwaltet wird es vom Hauseigentümerverband. Fabian Boller

Das Haus mit der Nummer 12 ist im Quartier Blumenau ein Ärgernis. Foto: Sibylle Meier

Wer in Bachenbülach in die Strasse mit dem klingenden Namen Blumenau einbiegt, trifft auf das perfekte Dorfidyll. Ein schön umhagtes Einfamilienhaus folgt auf das nächste, jedes einzelne ist von einem hübschen Garten umgeben. Kinder spielen auf der Strasse, die Autos auf den Vorplätzen glänzen. Wäre da nur nicht das Haus mit der Nummer 12. Dieses passt so ganz und gar nicht ins Bild. Der Garten ist wild und verwuchert, auf dem Parkplatz steht ein ausrangierter Kleinwagen, und am Briefkasten sind mit Klebstreifen mehrere Namen aus aller Welt aufgeklebt.