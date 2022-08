Energiehandel in Zürich – «So etwas habe ich noch nie erlebt» – Wie Zürichs Energie-Trader der Krise trotzen Atomkraftwerke in Revision, Wassermangel und kaum mehr russisches Gas: Beim EWZ und den Zürcher Gashändlern ist diesen Sommer alles anders als sonst. Lorenzo Petrò

Kathrin Meyer, die Leiterin Kurzfrist-Trading beim EWZ, hat keine Freude an dem, was sie zurzeit auf den Monitoren sieht. Foto: Silas Zindel

Das schöne Wetter in Graubünden quält Kathrin Meyer in ihrem Büro in Zürich. Seit Wochen scheint die Sonne, es fällt kaum Regen im Bergell und in der Surselva. «Ideales Wanderwetter», sagt sie, lacht, und wirkt trotzdem besorgt. Meyer leitet den Kurzfrist-Handel beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ), darum wirft sie mehrmals täglich einen Blick in die Meteo-App auf ihrem Handy. Sie fragt sich: «Wird der Herbst wenigstens noch schön nass?»