Gefühle, die keinen Namen haben – So etwas wie Vortrauer Unser Autor unternimmt mit seinem Vater eine Reise in dessen Heimatstadt, vielleicht zum letzten Mal. Wie nennt man es, wenn man wegen etwas trauert, das erst noch bevorsteht? Dirk Gieselmann (Das Magazin)

Der Vater unseres Autors «simmeliert» gern und oft, was für andere wie Nichtstun aussehen mag. Foto: Armin Smailovic/Agentur Focus

Manchmal reden wir von der Zeit, manchmal von den Zeiten. Und wir meinen damit das Gleiche, so unachtsam, wie wir eben sprechen. Aber Zeit und Zeiten sind verschieden.

Die Zeit ist flüchtig, hat es eilig, nie ist sie hier, schon ist sie fort, ohne je da gewesen zu sein. Immerzu vergeht sie, getrieben von sich selbst und unaufhaltsam. Jede Zukunft muss, kaum ist sie Gegenwart geworden, sofort vergehen. «Geniess die Zeit», sagen wir leichthin, aber das ist unmöglich: Ihre Anwesenheit ist eine Illusion.

Auch die Zeiten vergehen, jedoch so langsam, dass wir in ihnen leben können, bevor andere Zeiten kommen. Sie vergehen gütiger, indem sie sich nur so weit entfernen, dass wir sie noch sehen können. Sie trösten uns über ihr eigenes Vergehen hinweg – das ist ein Trost, der selbst schon traurig ist. Dann nennen wir sie Erinnerungen. Mein Vater ist vierundachtzig Jahre alt. Seine Zeit vergeht nicht bloss, sie verrinnt und wird zusehends weniger. Die Tabletten, die er nehmen muss, liegen auf dem Küchentisch, sortiert in einer Schale, deren Fächer mit «morgens, mittags, abends» beschriftet sind. Er braucht jetzt einen Stock zum Gehen. Mittwochs studiert er die Traueranzeigen in der Zeitung und sagt: «Bald steht mein Name da.»