Besuch ist willkommen – So feiern die Alters- und Pflegezentren Weihnachten im Corona-Jahr Die Pensionäre in den Alterszentren der Region kommen trotz Einschränkungen in den Genuss einer stimmungsvollen Weihnacht. Schwieriger wird es, wenn sie auswärts feiern wollen. Anna Bérard

In den Alters- und Pflegezentren der Region sorgt das Personal mit Dekoration und Festessen für Weihnachtsstimmung. Foto: keystone-sda.ch

Gerade für ältere Menschen ist Weihnachten ein geselliges Fest, haben doch viele während Jahrzehnten Weihnachten als Familienfeier erlebt. Im Corona-Jahr sind grosse Anlässe mit den Angehörigen allerdings nicht ratsam. Das Fest der Liebe im kleineren Rahmen zu begehen, ist in den Alters- und Pflegeheimen der Region aber durchaus möglich.

So sind an allen sechs Standorten der Stiftung Alterszentrum Region Bülach Gottesdienste in kleinen Gruppen geplant. Weil dieses Jahr auf das Weihnachtsessen mit den Angehörigen verzichtet werden muss, hat die Küche für den 25. und 26. Dezember besondere Menüs zusammengestellt. «Unser Ziel ist ganz klar, dass die Bewohnenden die Weihnachtsstimmung erleben können», sagt Geschäftsleiter Nermin Daki.