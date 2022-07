Der 1. August in der Region – So feiert das Unterland die Schweiz Am Montag, 1. August, feiert die Schweiz ihren 731. Geburtstag. Hier erfahren Sie, wann und wo in der Region gefestet wird. Es beginnt schon am Vorabend. Alexander Lanner

Der 1. August wird wieder offiziell gefeiert. Im Bild die Mitglieder des Vereins Alphornbläser und Fahnenschwinger Vereinigung Zürcher Unterland. Archivfoto: Madeleine Schoder

2020 verhinderte Corona die Feiern des Nationalfeiertags gänzlich, 2021 verzichteten die meisten Gemeinden in der Region aus dem gleichen Grund darauf, eine offizielle Feier durchzuführen. Jetzt wird der Geburtstag der Schweiz wieder begangen. Doch Feuerwerk und Höhenfeuer, die zur Tradition gehören, sind gestrichen. Denn die Trockenheit macht das Abbrennen von Feuerwerk oder Brauchtumsfeuern zu riskant. Ausser in Dielsdorf, wo der Entscheid am Freitag fällt, darf in keiner Gemeinde in den Bezirken Dielsdorf und Bülach im Freien Feuer entfacht werden. Gefeiert wird aber trotzdem.