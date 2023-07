Der 1. August in der Region – So feiert das Unterland die Schweiz Der 1. August wird nicht überall so gefeiert, wie geplant. Und Bundesräte oder Regierungsrätinnen sucht man heuer vergebens an den Rednerpulten. Alexander Lanner

Am 1. August sind die Schweizer Kreuze jeweils allgegenwärtig. Archivfoto: Johanna Bossart

Nachdem 2020 und 2021 die Corona-Pandemie vielerorts die Bundesfeiern verunmöglichte, war im letzten Jahr die Feierlaune wieder gross. Doch Feuerwerk und Höhenfeuer waren vor Jahresfrist wegen der Trockenheit verboten.

Heuer – so könnte man meinen – sollte einem gebührenden Nationalfeiertag nichts im Wege stehen. Allerdings gibt es Ausnahmen: So waren die Bewohnerinnen und Bewohner von Stadel in diesem Jahr fast dazu genötigt, den 1. August ausserhalb der Wohngemeinde zu feiern, wenn sie einer offiziellen Feier beiwohnen wollen. Denn der Gemeinderat hatte zuerst beschlossen, keine Feier durchzuführen. Wie jedes Jahr hätte ein ortsansässiger Verein die Organisation übernehmen sollen. Doch es liess sich niemand finden, der die Aufgabe übernehmen kann. Erst am 21. Juli teilte die Gemeinde mit, dass das OK Dröschschürfäscht sich der Organisation annimmt.

In Höri und Niederglatt muss auf das offizielle Feuerwerk verzichtet werden. Der Grund dafür ist nicht die anhaltende Trockenheit. Vielmehr hat der Flughafen sein Veto gegen die bunte Knallerei eingelegt. Die Bewilligungen wurden abgelehnt. Der Flughafen argumentiert, dass am 1. August der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen jeweils umgestellt werde. Das schränke die Kapazität am Flughafen stark ein und führe zu Verspätungen bis voraussichtlich 23.30 Uhr.

Kein Bundesrat, keine Regierungsrätin

Ein Blick auf die Liste der Festrednerinnen und -redner zeigt: Die höchsten Magistraten des Landes sowie die Mitglieder des Zürcher Regierungsrats lassen dieses Jahr das Unterland links liegen. Vor Jahresfrist hatten noch neben Bundesrat Ueli Maurer vier Regierungsrätinnen oder Regierungsräte den Weg in die Region gefunden. Ennet der Kantonsgrenze in Buchberg steht dafür die Schaffhauser Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter am Rednerpult.

Aus dem Nationalrat sind heuer einige Vertreterinnen und Vertreter anzutreffen: Andri Silberschmidt in Niederhasli, Priska Seiler Graf in Rafz, Gregor Rutz in Rorbas, Jacqueline Badran in Rümlang und Barbara Steinemann in Wasterkingen. Und aus dem Zürcher Kantonsrat sind sechs Mitglieder unterwegs – allesamt haben ihren Wohnsitz auch im Unterland.

Die Mehrzahl der Gemeinden setzt auf lokale Persönlichkeiten aus Politik, Kultur oder Sport. Ausnahmen gibt es aber: In Dällikon spricht eine Profitänzerin, in Dietlikon eine Professorin für Amerikastudien, in Glattfelden ein KI-Forscher, in Oberglatt ein Komiker/Zauberer und in Winkel der Direktor von Special Olympics Switzerland.

Bachenbülach

Bundesfeier am 1. August bei der Mehrzweckhalle. Festwirtschaft ab 18 Uhr, geführt durch die Frauenriege und Männerriege. Ab 19 Uhr musikalische Unterhaltung durch den Männerchor Bachenbülach. 20 Uhr: Begrüssung durch Gemeindepräsident Michael Biber (FDP), Festansprache von Gemeinderätin Manuela Meier (parteilos), Ressortvorsteherin Gesundheit und Gesellschaft.

Bachs

Bundesfeier am 1. August mit Festwirtschaft beim Schützenhaus, geführt durch den Verein Manne-Chuchi. Beginn 19 Uhr mit Eröffnung Festwirtschaft, musikalische Begleitung vom Duo Daniel Sägesser & Beat Inderbitzin. 20 Uhr: Begrüssung durch Moderator Matthias Bertschi. 20.30 Uhr: Festansprache von Gemeindepräsident Etienne Linggi (parteilos), anschliessend Auftritt Duo Daniel Sägesser & Beat Inderbitzin. 21 Uhr: Landeshymne. 21.30 Uhr: Fackelzug zum Holzstoss mit Entzünden des 1.-August-Feuers.

Bassersdorf

Bundesfeier am 1. August auf dem Dorfplatz, organisiert von der Kultur- und Bibliothekskommission und dem Gemeinderat. Beginn um 10.30 Uhr mit The Dixie Corporation. 10.45 Uhr: Begrüssung durch die Kultur- und Bibliothekskommission. 10.50 Uhr: Festrede von Gemeindepräsident Christian Pfaller (SVP).

Boppelsen

Bundesfeier am 1. August beim Schützenhaus Boppelsen. Beginn um 17 Uhr mit der Eröffnung der Festwirtschaft, geführt durch den Schiessverein Boppelsen. Musik: Männerchor. Begrüssung durch Gemeindepräsident Thomas Weber. 19 Uhr: Ansprache durch GLP-Jungpolitiker Dominik Gross (Boppelsen).

Buchberg

Bundesfeier am 1. August bei der Kirche Buchberg-Rüdlingen, organisiert von den Gemeinden Rüdlingen und Buchberg sowie dem Schiessverein Rüdlingen. Beginn um 17.30 Uhr mit der Eröffnung der Festwirtschaft. 19.30 Uhr: Musik mit dem Männerchor Buchberg. Anschliessend Begrüssung durch Hanspeter Kern, Gemeindepräsident von Buchberg. Show-Turnen des TV Buchberg-Rüdlingen. Ansprache von Cornelia Stamm Hurter (SVP), Regierungsrätin Kanton Schaffhausen. Schlusswort durch Martin Kern, Gemeindepräsident von Rüdlingen. 21.30 Uhr Höhenfeuer unterhalb der Kirche, musikalische Unterhaltung durch Alp(b)Traum Trio Lottstetten.



Buchs

Bundesfeier am 1. August im Schützenhaus Buchs. 31. Juli: ab 19 Uhr: Summerbar des Turnvereins Buchs. 1. August: 18 Uhr: Beginn Festwirtschaft durch den Turnverein Buchs. 18.30 Uhr: Musikalische Umrahmung durch den Musikverein Buchs. 19 Uhr: Ansprache Claus Bolanz, Bewohner Senevita Mülibach. 21.30 Uhr: Landeshymne, anschliessend Lampionumzug zum 1.-August-Feuer. 22 Uhr: Anzünde Höhenfeuer.

Bülach

Die Bundesfeier von Bülach findet wie immer auf dem Lindenhof statt. Archivfoto: Leo Wyden

Bundesfeier am 1. August auf dem Lindenhof, organisiert von der Stadt Bülach. Beginn um 18 Uhr. 18.30 Uhr: Begrüssung durch Stadtpräsident Mark Eberli. 19.30 Uhr Ansprachen von den Parlamentarierinnen Laura Hartmann (SVP) und Géraldine Wirth (SP). Musik: Frauenjodelchor Embrach und Pop- und Rockduo Just Two. 21.30 Uhr: Anzünden 1.-August-Feuer.

Dällikon

Bundesfeier am 1. August bei der Schulhausanlage (bei schlechtem Wetter im Mehrzweckgebäude Leepünt). Ab 17 Uhr Festwirtschaft, geführt durch den Rebverein Dällikon. 17.30 Uhr: Begrüssung, anschliessend musikalische Unterhaltung und Ansprache durch Profitänzerin Sara Leimgruber, Dällikon. 21.30 Uhr: Spaziergang zum Höhenfeuer.

Dänikon-Hüttikon

Bundesfeier am 1. August beim Schützenhaus Dänikon-Hüttikon, organisiert vom Gemeinderat Dänikon. Beginn um 18 Uhr mit Apéro, offeriert durch die Gemeinden Dänikon und Hüttikon. Festwirtschaft mit dem Milchverein Dänikon-Hüttikon. 19 Uhr: Festansprache von SVP-Kantonsrat Markus Bopp, Otelfingen. 21.30 Uhr: Anzünden des Höhenfeuers.



Dielsdorf

Bundesfeier am 1. August beim Schützenhaus mit Rummelplatz, Karussell, Armbrustschiessen und Kinderschminken. Musik: Schlager-Martin. Beginn um 18 Uhr. 19 Uhr: Festrede von Hans R. Hässig Tanner, Dielsdorfer Unternehmer. 21.30 Uhr: Fackelzug zum Höhenfeuer.



Dietlikon

Der Schweizerpsalm darf an keiner Bundesfeier fehlen. Archivfoto: Thomas Egli

Bundesfeier am 1. August auf dem Dorfplatz (bei schlechtem Wetter im Fadachersaal). Ab 9 Uhr Festwirtschaft des TV Dietlikon. Musik: Musikverein Dietlikon, Jodlerklub Bärgarve aus Opfikon. Festakt ab 11 Uhr. Begrüssung durch Gemeindepräsidentin Edith Zuber. Ansprache von Claudia Franziska Brühwiler, Professorin für Politische Theorie und Amerikastudien an der Universität St. Gallen. Apéro vom Frauenverein Dietlikon. 20.45 Uhr: Abgabe der Fackeln auf dem Dorfplatz. 21 Uhr: Start Fackelumzug vom Dorfplatz zum Bühl.

Eglisau

Bundesfeier am 1. August auf dem Salzhausplatz in Eglisau. Ab 17 Uhr Festwirtschaft durch die Männerriege Eglisau. 20.15 Uhr: Musikalischer Auftakt Brass Band Eglisau. Ansprache von Christoph und Nina Hagedorn

zum Thema «Lebendiges Eglisau». 21.30 Uhr: 1. Augustfeuer auf dem Rhein.

Embrach

Bundesfeier am 1. August auf dem Dorfplatz vor der reformierten Kirche (bei schlechter Witterung im Gemeindehaussaal). Beginn um 10 Uhr mit Brunch durch den EHC Embrach. 11.15 Uhr: Konzert des Musikvereins Harmonie. 12 Uhr: Ansprache Svenja Meyer, Mitglied der Kommission Erbschaft Schenkel. Im Anschluss Landeshymne und Fortsetzung Konzert des Musikvereins. Ab 19 Uhr: Festwirtschaft auf dem Hungerbühl. 21.30 Uhr: Fackelaufzug ab Schulhaus Hungerbühl mit Entfachen des 1.-August-Feuers.

Freienstein-Teufen

siehe Rorbas.

Glattfelden

Am 31. Juli und 1. August Zweidlerfäscht mit Verpflegung vom Grill und Barbetrieb. Partybetrieb ab 18 Uhr mit Der Kofler. 18 bis 3 Uhr. Shuttlebus ab Glattfelden Coop, Weiach Sternen Parkplatz, Zweidlen Bahnhof, Neerach Jucker, Stadel Volg, Windlach Schreinerei Willi.

1. August: Ab 9 Uhr Bundesfeier mit Brunch im Werkhof Wiesengrund. Organisation: Glattfelder Gemeindebehörden, Vereinigung der Glattfelder Ortsvereine (VGO), Tennisclub, FC, FTV und Damenturnverein Glattfelden. Erwachsene 17 Franken pro Person, Kinder 1 Franken pro Altersjahr. Musik: Musikgesellschaft Glattfelden (11 bis 12 Uhr), Mupicanto aus Eglisau. 11.30 Uhr: Festansprache von Hirnforscher und Unternehmer Pascal Kaufmann über KI.

Hochfelden

Bundesfeier am 31. Juli beim Werkgebäude, organisiert durch den Gemeinderat Hochfelden und die Frauenriege. Ab 19 Uhr. Musik: Musikgesellschaft Glattfelden. Ansprache von Gemeindepräsident Stefan Bickel (parteilos). 22 Uhr: Feuerwerk.



Höri

Feuerwerk? Fehlanzeige! Der Flughafen hat Höri keine Bewilligung erteilt. Archivfoto: Leo Wyden

Bundesfeier am 1. August auf dem Höriberg, organisiert von der Männerriege Höri und dem Gemeinderat. Beginn um 17.15 Uhr mit Apéro offeriert durch die Gemeinde. 18 Uhr: Eröffnung Festwirtschaft. 19 Uhr: Auftakt Dorfmusik. 19.50 Uhr: Begrüssung durch Gemeindepräsident Roger Götz. 20 Uhr: Festansprache von Leandro Ariano Fernández, Gewinner des Höremer Lehrlingspreises 2022, anschliessend Musik. 22 Uhr Anzünden des Höhenfeuers. Bewilligung für Feuerwerk durch Flughafen abgelehnt.

Hüntwangen

Bundesfeier am 1. August im Amphitheater, organisiert durch die Frauen- und Männerriege Hüntwangen und den Gemeinderat Hüntwangen. Ab 13.30: Gratis-Armbrustschiessen beim Schützenhaus. Ab 18 Uhr Festwirtschaft. Musik: Duo Südwind. 19.30 Uhr: Festansprache durch SVP-Kantonsrat Alexander Seiler (Bachenbülach). 21.30 Uhr: Anzünden des 1. August-Feuers.



Kloten

Die Alphorngruppe Swissair hat auch heuer in Kloten einen Auftritt. Archivfoto: Leo Wyden

31. Juli und 1. August: Dröschschopffest in Gerlisberg, Festwirtschaft jeweils ab 17 Uhr. Zusätzlich am 1. August: 21.45 Fackelumzug und 22 Uhr Höhenfeuer.

1. August: Stadtplatz Kloten: Brunchbuffet ab 9 Uhr (12.91 Franken pro Person). 11 Uhr: Ansprache Gemeinderatspräsident Silvan Eberhard (SVP). Musik: Alphorn- und Jodlergruppe Swissair, Stadtmusik Kloten und Band Starke Freunde.

1. August: Pflegezentrum Spitz: Festbeginn 14 Uhr mit dem Alleinunterhalter Manfred Ahrendt und der Alphorngruppe Swissair. 14.30 Uhr: Ansprache Philip Graf (SP), 1. Vizepräsident Gemeinderat.

Organisiert durch: G'meinsam für Chloote, Dorfverein Gerlisberg, Verein Szene Kloten, Ludothek VFK, Stadt Kloten.

Lufingen

Bundesfeier am 1. August im Deponie-Areal Leigrueb. Ab 10:15 Uhr Brunch und musikalische Unterhaltung. Festrede von Gemeinderat Reto Weiss (parteilos).

Neerach

Bundesfeier am 1. August beim Mehrzweckgebäude Neerach. Festwirtschaft ab 18.30 Uhr durch die Turnvereine Neerach. Musik: Musikverein Neerach. 20 Uhr: Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten, anschliessend Festansprache durch Lukas Oesch, Leiter Public Affairs der Nagra. 22 Uhr: Anzünden des Höhenfeuers.

Niederglatt

Bundesfeier am 1. August auf dem Eschenberg, organisiert durch die Politische Gemeinde und die Aktivriege. Ab 18 Uhr offizielle Eröffnung Festwirtschaft. Musik: Pfunds-Kerle spezial, Alphornbläser und Fahnenschwinger, Musikverein Harmonie Niederglatt. 20.15 Uhr: Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Stefan Schmid, anschliessend Festansprache durch die SVP-Kantonsrätin Romaine Rogenmoser (Bülach). 22 Uhr Höhenfeuer. Bewilligung für Feuerwerk durch Flughafen abgelehnt.

Niederhasli

Bundesfeier am 1. August auf dem Dorfplatz Niederhasli. Ab 9 Uhr Festwirtschaft durch Passion by Valentina. Musik: Musikgesellschaft Niederhasli. Festakt ab 9.45 Uhr. Begrüssung durch Gemeindepräsident Daniel Wüest. Festrede von FDP-National rat Andri Silberschmidt (Zürich). Höhenfeuer bei Einbruch der Dämmerung beim Rüchlig.

Niederweningen

Bundesfeier am 1. August in der Turnhalle Schmittenwis. Ab 9 Uhr Brunch, organisiert durch den FC Niederweningen. 10 Uhr: Festrede durch Chronistin Katrin Brunner.

Nürensdorf

Bundesfeier am 1. August in Oberwil, oberhalb der Breitenloostrasse. Ab 18 Uhr Dorffest des Knabenvereins im Dröschschopf an der Kleinhausstrasse. (Die Bar des Knabenvereins ist auch am 31. Juli ab 20 Uhr geöffnet.) 20.45 Uhr: Festansprache durch Gemeinderat André Meier (FDP). Gratisbus 3-mal um 20.10/20.25/20.40 Uhr jeweils ab Breite via Nürensdorf und Birchwil nach Oberwil und um 22.00/22.30/23.00 Uhr zurück.





Oberembrach

Bundesfeier am 1. August beim Reservoir Oberwagenburg. Organisation durch das 1.-August-Team Stiegen und den Gemeinderat Oberembrach. 16 Uhr Beginn Festwirtschaft. 16.30 Uhr: Begrüssung durch Verena Koch Hanselmann, Gemeindepräsidentin. Musik: Musikverein Harmonie Embrach und Männerchor Oberembrach mit Unterstützung des Armbrustschützenchörli Oberwil. 17 Uhr: Paolo Miglioretto (Jahrgang 1930) unterhält sich mit der Gemeindepräsidentin über seine Zeit in Oberembrach. Ab 18 Uhr Abendprogramm des 1.-August-Teams Stiegen mit DJ und Barbetrieb.

Oberglatt

Bundesfeier am 31. Juli bei der Chliriethalle. Ab 19 Uhr Festwirtschaft, geführt vom FC Oberglatt. Musik: Musikverein Oberglatt. 20 Uhr: Begrüssung durch Gemeindepräsident Roger Rauper. 20.15 Uhr: Auftritt von Moderator, Komiker und Zauberer Michel Gammenthaler. 22.30 Uhr: Feuerwerk.

Oberweningen

Bundesfeier am 1. August beim Schulhaus Rietli. Ab 18 Uhr Festwirtschaft durch Schiesssportverein Wehntal. Musik: Musikverein Schöfflisdorf-Oberweningen und Musikverein Niederweningen. 19.30 Uhr: Festansprache durch SP-Kantonsrat Christoph Fischbach (Kloten).

Opfikon

Fahnenschwinger haben an der 1.-August-Feier in Opfikon Tradition. Archivfoto: Sibylle Meier

Bundesfeier mit Festwirtschaft auf der Mettlenwiese im alten Dorfkern Opfikon – organisiert von der Party Union Opfikon. 31. Juli: ab 17.30 Uhr Festwirtschaft. 19 Uhr: Alphornklänge der Alphornbläser- und Fahnenschwinger-Vereinigung Zürcher Unterland. 19.45 Uhr: Comedy-Magic-Show von Ricky Sieber. 21 Uhr: Opfi-Pub-Quiz. Dienstag, 1. August: 10 Uhr: Kaffee und Zopf. 10.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst. 19:30 Uhr: Festrede von Stadtpräsident Roman Schmid (SVP). 20.30 Uhr: Lampionumzug. 21.30 Uhr: Höhenfeuer.

Otelfingen

Bundesfeier am 1. August im Golfpark Otelfingen. Ab 18 Uhr. Musik: Five Men Crossing. Festakt ab 20 Uhr. Ansprache von SVP-Kantonsrat Markus Bopp (Otelfingen). 22 Uhr: Feuerwerk des Golfparks Otelfingen.

Rafz

Bundesfeier am 1. August hinter dem Gemeindehaus (bei schlechtem Wetter in der Saalsporthalle Schalmenacker). Beginn um 10 Uhr. Musik: Musikgesellschaft Rafz, Männerchor Frohsinn Rafz, Quartett MuPiCante. Beginn um 10 Uhr. Begrüssung durch Kurt Altenburger, Gemeindepräsident. Festakt ab 11.30 Uhr. Festansprache von SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf (Kloten). Um 13 Uhr Aufnahme der Jungbürgerinnen und Jungbürger, Jahrgang 2005. 21.45 Uhr: Anzünden Höhenfeuer auf dem Gnal.

Regensberg

Bundesfeier am 1. August auf dem Schlosshof, organisiert vom Verein Rexi. 17 Uhr: Städtliführung zum Thema «Regensberg und seine Geschichte». Festwirtschaft ab 18 Uhr. 19.15 Uhr: Gedanken zur Zukunft von Regensberg mit persönlichen Betrachtungen von vier bis fünf Regensberger/-innen, anschliessend moderierte Diskussion. 20.15 Uhr: Luftballon-Wettbewerb. 21.30 Uhr: Höhenfeuer und Feuerwerk auf dem Hünggler.

Regensdorf

Bundesfeier beim Rebhaus Watt, organisiert von der Turnerfamilie und der Rebhausgemeinschaft Watt. Am 31. Juli ab 17 Uhr Festbetrieb. 20 Uhr: Barbetrieb und musikalische Unterhaltung mit Duo Kiss. Am 1. August ab 9 Uhr Brunch. Ab 12 Uhr: Festbetrieb. 20 Uhr: Festrede von Fabian Herrmann, Präsident Gewerbeverein Furttal, OK Watterfäscht 2023. Musik: Alphornduo Schwendisee und Watterchörli. 21 Uhr: Höhenfeuer.

Rorbas

Bundesfeier am 1. August auf dem Dorfplatz Teufen. Ab 17 Uhr Festwirtschaft mit der Musikgesellschaft. 18.30 Uhr: Eröffnungsmarsch der Musikgesellschaft, anschliessend Festansprache von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (Zollikon).

Rüdlingen

siehe Buchberg.

Rümlang

Auch in diesem Jahr ist der Festplatz für die Rümlanger Bundesfeier vor der Sporthalle Heuel zu finden. Archivfoto: Leo Wyden

Bundesfeier am 1. August vor der Sporthalle Heuel. Ab 17 Uhr Festwirtschaft. 18.30 Uhr: Festansprache

von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (Zürich). 21.30 Uhr: Fackelzug der Kinder, Anzünden 1.-August-Feuer.

Schleinikon

Bundesfeier am 31. Juli auf dem Dorfplatz, bei schlechter Witterung im Gemeindesaal. Ab 19 Uhr Festwirtschaft, geführt durch den Schiessverein von der Lägern Schleinikon. Musik: Wind Band Wehntal. 20 Uhr: Begrüssung und Festrede von Vize-Gemeindepräsidentin Theres Galli (parteilos).

Schöfflisdorf

siehe Oberweningen.

Stadel

Bundefeier am 1. August in der Waldhütte Sali Windlach, organisiert vom OK Dröschschürfäscht (bei Schlechtwetter im Schützenhaus Windlach). Ab 17.30 Uhr. Die Gemeinde offeriert pro Besucher eine Gratis-Wurst. Es findet kein offizieller Festakt statt.

Steinmaur

Bundesfeier am 1. August auf dem roten Platz der Primarschule (bei schlechtem Wetter im Gemeindesaal). 16.30 Uhr: Rundgang «Ökologische Infrastruktur 1: Hecken» mit Röbi Brunner. Ab 18 Uhr Festbetrieb durch die Männerriege. 20 Uhr: Festansprache durch Pierre Winiger, Gemeinderat Steinmaur. 21.45 Uhr: Fackelmarsch zum Feuer.

Wallisellen

Bundesfeier auf dem Stadthausplatz, organisiert von der Stadt Wallisellen. 31. Juli: Ab 18 Uhr Festwirtschaft geführt vom FC Wallisellen. 20 Uhr: Musikalischer Einstieg mit Musikverein Eintracht und Jugendmusik Glattal. 20.15 Uhr: Festrede von Stadtrat Thomas Eckereder (SVP). 21.45 Uhr: Poetische Feuershow mit «herz-Feuer.ch». 1. August: 20.30 Uhr Sternenmarsch mit Lampions Richtung Tambel. 21.30 Uhr: Anzünden Höhenfeuer. 22.15 Uhr: Feuerwerk, gesponsert durch Keller-Frei AG.

Wasterkingen

Bundesfeier am 1. August beim alten Schützenhaus. Festwirtschaft ab 18 Uhr. Ein Getränk und eine Wurst pro Person sind von der Gemeinde offeriert. Organisation: Volleyballclub Wasterkingen. Musik: Musikverein Wil. Ansprache von SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (Regensdorf).

Weiach

Bundesfeier am 1. August auf dem Schulhausplatz Weiach (bei unsicherem Wetter im Gemeindesaal), organisiert vom Gemeinderat und der Schützengesellschaft Weiach. Beginn um 18 Uhr mit Festwirtschaft der Schützengesellschaft Weiach. 20.15 Uhr: Begrüssung durch Gemeinderätin Manuela Galimberti, anschliessend Festansprache durch Wilma Willi, Kantonsrätin und Co-Präsidentin Grüne Dielsdorf. 22 Uhr: Anzünden des Höhenfeuers. Musikalische Unterhaltung durch Trio Halbautomat.

Wil

Bundesfeier am 1. August auf dem Dorfplatz. Nachmittagsprogramm: Dorf-OL organisiert von SVP Wil ZH. Start und Ziel beim Schulhaus Dorf. Starts zwischen 13 und 15 Uhr. Rund 1 Stunde Laufzeit. Letzter Zieleinlauf um 16 Uhr.

Abendprogramm: Ab 18.30 Uhr Festwirtschaft durch den Turnverein Wil. 20.10 Uhr: Begrüssung durch Gemeindepräsident Urs Rüegg. 20.20 Uhr: Festansprache durch Gemeinderat Bruno Piubel. 20.45 Uhr: Siegerehrung 1.-August-Dorf-OL, anschliessend Abendunterhaltung mit der Turnerfamilie und dem Musikverein Wil.

Winkel

Bundesfeier am 31. Juli auf dem Dorfplatz Breiti. Festbeginn mit Festwirtschaft um 17 Uhr. Organisation: Sportclub Winkel. Musik: Die Zwei Vagabunden. Ab 20 Uhr: Ansprache von Bruno Barth, Direktor von Special Olympics Switzerland. Lampionumzug um 21.30 Uhr.

Alexander Lanner ist stellvertretender Redaktionsleiter. Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.