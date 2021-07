Sweet Home: Fünf einfache Fischrezepte – So fein ist Fisch Eingepackt gebacken, im Ofen gebraten oder im Topf geschmort: Diese Rezepte gelingen immer und bringen viel Feriengefühl. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Fisch im Backofen gebraten

W i rd i m Backofen zubereitet : Ein g anzer Fisch , mit G remolata serviert. Foto über: Savoury Nothings

Fische schmecken am besten, wenn man sie ganz zubereitet. Das können Sie einfach im Backofen machen. Natürlich wird ein Fisch auch auf dem Balkongrill fantastisch, oder wenn man ihn auf dem Feuer brät. Aber es ist nicht jeder Tag ein Grilltag, vor allem nicht in diesem Sommer, und da hilft ein simples Ofenrezept wie dieses.

Und so gehts:

Wählen Sie einen guten, weissen Fisch wie eine Dorade oder ein Wolfsbarsch, je einen Fisch pro Person. Schneiden Sie die Seiten ein, das hilft für ein gleichmässiges Garen. Reiben Sie den Fisch mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl ein. Legen Sie ihm Kräuter wie Petersilie und etwas Knoblauch in den Bauch. Sie können auch dünne Zitronenscheiben in die Schnittstellen geben. Nun legen Sie den Fisch in eine grosse Backform, die Sie vorher mit Olivenöl eingerieben haben. Nach etwa 20 Minuten im heissen Ofen ist er gar. Servieren Sie dazu eine Gremolata.