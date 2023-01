Einweihung in Bülach – So feudal feiert es sich in der neuen Spitalwaldhütte Das Blockhaus im Bülacher Wald ist eingeweiht. Wer es nutzen möchte, tut gut daran, die schmucke und komfortable Lokalität rechtzeitig zu reservieren. Daniela Schenker

Viel Holz und ein Schwedenofen sorgen für Gemütlichkeit im Innern der neuen Hütte. Foto: Sibylle Meier

Von aussen liess die neue Hütte im Bülacher Spitalwald ihre Grosszügigkeit bereits seit einiger Zeit erahnen. Alle, die am Samstag am Tag der offenen Tür dann erstmals einen Blick ins Innere des Blockhauses – von Hütte mochte anschliessend eigentlich niemand mehr sprechen – werfen konnten, waren beeindruckt. Aus rund 70 Kubikmetern Weisstannenstämmen, alle 120- bis 140-jährig, aus dem heimischen Wald ist in den vergangenen sechs Monaten ein Prunkstück entstanden, ausgestattet mit einer modernen Küche, Schwedenofen, einer grosszügigen Toilette und vor allem viel Ambiance.