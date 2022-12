WM-Halbfinal Frankreich-Marokko – So fiebern Marokkaner in Zürich mit ihrer Nationalmannschaft mit Beim Public Viewing an der Löwenstrasse hoffen Marokko-Fans auf den grossen Coup ihres Fussballteams gegen die ehemalige Kolonialmacht. Sie seien «nicht zur Dekoration an die WM gekommen», machen sie klar. Martin Huber UPDATE FOLGT

Die Marokko-Fans im Club Urban an der Löwenstrasse unterstützen ihre Mannschaft lautstark. Trotz des frühen Gegentreffers. Foto: mth

Die Stimmung im Club Urban ist kurz vor 20 Uhr euphorisch. Im Lokal an der Zürcher Löwenstrasse haben sich am Mittwochabend mehr als hundert Fans der marokkanischen Nationalmannschaft eingefunden, um den kapitalen WM-Halbfinal Frankreich-Marokko live auf Grossbildschirmen mitzuverfolgen. Spannung liegt in der Luft.