Vorgehen bei Annullation – So fordern Sie Ihre Passagierrechte ein Zahlreiche Flüge werden derzeit aufgrund von Personalmangel gestrichen, Reiseträume drohen zu platzen. Wir erklären, was Sie in einer solchen Situation machen können. Rita Flubacher Bianca Lüthy

Frust bei gestrichenen Flügen: Passagiere können auf eine Entschädigung pochen. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Schock am Flughafen: Ein Rentnerpaar reiste vor kurzem extra einen Tag früher nach Kloten, gab die Koffer auf und checkte am Flughafen in ein Hotel ein. Nichts sollte schiefgehen. Nur endlich wieder einmal in die USA reisen.

Der Frust bei den beiden war gross. Ihre Ersatzkleider waren im aufgegebenen Koffer verstaut, so mussten sie sich auch noch neue Wäsche besorgen. Doch der grösste Ärger kam zum Schluss: Der für die Einreise in die USA obligate Covid-Test war nicht bis zum neuen Abflug gültig, es brauchte also noch einen neuen.