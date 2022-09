Energiekrise in Europa – So helfen Regierungen ihren Bürgern In ganz Europa sind steigende Energiekosten das bestimmende Thema. Der Umgang damit aber ist unterschiedlich. Ein Streifzug durch fünf Länder. red

Was tun angesichts immer höherer Lebenshaltungskosten? Das beschäftigt die Politik aller europäischer Regierungen. Foto: Getty Images

Steigende Energiepreise sind in diesen Tagen das bestimmende Thema in Europa. Überall suchen Länderregierungen nach Antworten auf die Frage, wie sie ihre Einwohnerinnen und Einwohner finanziell entlasten können. Die einen setzen dabei vor allem auf Direktzahlungen und Steuernachlässe. Manche, wie etwa Italien, Rumänien und Griechenland, haben Übergewinnsteuern eingeführt, um Profite von Energiekonzernen einzuziehen und in Form von Hilfen an Verbraucher umzuverteilen.