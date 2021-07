Wer ist Claudia Canessa? Infos einblenden

Claudia Canessa ist eine peruanische Köchin. Sie betreibt bis Ende Oktober das Pop-up Yaku by Canessa im Vitznauerhof in Vitznau. Dort zeigt sie jeweils über Mittag (Fr bis Di) sowie am Montag- und Dienstagabend ihre farbenfrohe peruanisch-japanische Küche. Für ihren Nikkei-Cuisine genannten Kochstil wurde sie von der Zeitschrift «Bilanz» 2018 zur Köchin des Jahres gekürt. Bereits seit 2016 kocht sie über den Winter in der Sunny Bar im Fünfsternehotel Kulm in St. Moritz; das Lokal wird vom «Gault Millau» mit 14 Punkten bewertet.