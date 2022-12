Geplanter Test in Kloten – So geht das Einkaufen in der Mini-Migros der Zukunft Am Bahnhof Kloten plant die Migros ihren dritten Pilot-Shop des Typs Teo. Wie der Einkauf dort abläuft, zeigt der Besuch einer bereits bestehenden Filiale. Peter Weiss

So könnte er schon bald in Kloten landen: Teo, der neue, unbediente 24-Stunden-Shop des orangen Riesen. Hier im Bild der zweite von schweizweit vorerst drei geplanten Pilotläden im Winterthurer Quartier Neuhegi. Foto: Madeleine Schoder

Neben den Veloständern am Klotener Bahnhofsgebäude sind seit über zwei Wochen sechs gelbe Stangen zu sehen, die eng beisammenstehen und nur wenig in die Höhe ragen. Welches Bauprojekt kann so klein sein, dass es auf dem schmalen Rasenstück zwischen der Bushaltestelle und den Bahngleisen Platz hat? Die Antwort lässt sich in detaillierter Form im Stadthaus finden: Schon im kommenden Frühjahr soll, wenn alles nach Plan läuft, in unmittelbarer Bahnhofsnähe der erst dritte Migros Teo der ganzen Schweiz stehen.