Kultur- und Begegnungszentrum – So geht es mit dem Sonnenhof in Bülach weiter Im Prozess zum Umbau des Sonnenhofs in ein Kultur- und Begegnungszentrum ergibt sich eine Verzögerung. Auf das Ganze wirkt sie sich aber nicht aus.

Das Sonnenhof-Areal in Bülach. Foto: Sibylle Meier



Dass der Sonnenhof in Bülach zum Kultur- und Begegnungszentrum werden soll, ist bekannt. Ebenso der Zeitplan. Doch bei diesem gibt es nun eine Verzögerung, weil der Gestaltungsplan und auch das Richtprojekt noch in Bearbeitung sind. Als Teil der Gesamtentwicklung Sonnenhof kann das Kultur- und Begegnungszentrum erst nach der Genehmigung des Gestaltungsplans erstellt werden. Ursprünglich hätte beides bereits vorliegen sollen. Der Stadtrat hätte dann im vergangenen Herbst den Antrag und die Weisung für das Kultur- und Begegnungszentrum ans Stadtparlament überwiesen. Jetzt wird es Herbst 2023, bis es so weit ist.

Das Zentrum ist Teil der Gesamtentwicklung des Areals Sonnenhof respektive des Gestaltungsplans Sonnenhof, wie es in einer Mitteilung des Stadtrats heisst. Wenn dem Stadtparlament im Herbst der Antrag und die Weisung überwiesen werden, soll gleichzeitig der Gestaltungsplanentwurf Sonnenhof fertig sein. Die gute Nachricht für alle, die auf das Kultur- und Begegnungszentrum warten: Dessen Realisierung verzögert sich trotz allem nicht.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.