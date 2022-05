Grosse Unsicherheit – So geht es nun weiter mit dem Stadtrat Opfikon Das Wahlergebnis in Opfikon steht fest, wird aber rechtlich angefochten. Wir sagen, welche Auswirkungen diese ungewöhnliche Ausgangslage für die Politik hat. Manuel Navarro

Themenbild: In Opfikon wird das Resultat der Wahlzettel vom 27. März angefochten. Foto: Adrian Moser

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist das letzte Kapitel der Stadtratswahlen 2022 in Opfikon noch nicht geschrieben. Die lokale SP und drei Mitglieder des Gemeinderats haben in einer Beschwerde an das Verwaltungsgericht gefordert, die Wahlen zu wiederholen. Wie geht es aber nun mit der Wahl für das Stadtpräsidium weiter, für welches im zweiten Wahlgang nur zulässig ist, wer den Sprung in die Behörde geschafft hat? Verzögert sich der Amtsantritt des neuen Stadtrats? Bis wann muss das eigentlich alles über die Bühne gegangen sein, bevor der Bezirksrat einschreitet? Und besteht die Gefahr, dass Opfikon plötzlich ohne Regierung dasteht? Wir liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.