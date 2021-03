EHC Kloten muss nachsitzen – So geht Playoff nicht Wollen die Unterländer eine nächste unangenehme Überraschung vermeiden, muss die Spielweise endlich realistisch werden. Roland Jauch

Alle in Schieflage: Klotens Dario Meyer (blauer Dress), weil die Playoff-Viertelfinal-Paarung gegen La Chaux-de-Fonds noch nicht entschieden ist. Die La Chaux-de-Fonds Spieler Stéphane Charlin (Goalie, links), Patrick Zubler und Gaetan Augsburger (76), weil sie in der Serie 1:3 hinten liegen. Foto: Leo Wyden

Der EHC Kloten muss am Donnerstag um 19.45 Uhr zu Hause im Playoff-Viertelfinal gegen La Chaux-de-Fonds nachsitzen. Obwohl er alle Vorteile auf seiner Seite hatte, obwohl er bisher gezeigt hat, das klar bessere Team zu sein. Doch er hat es am vergangenem Dienstag verpasst, die Serie in vier Spielen zu beenden. Die 4:5-Niederlage in der Verlängerung zum 3:1-Rückschlag in der Serie war einmal mehr Zeugnis davon: Kloten hat einfach Mühe damit, zuerst einmal die Pflicht zu erledigen und dann zur Kür zu schreiten. Der umgekehrte Weg scheint das Ziel. Zuerst die Kür versuchen - doch wenn die nicht gelingt, dann ist es meistens zu spät, auf den Pflichtknopf zu drücken.