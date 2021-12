Felchen, Wels und Co. – So geht Süsswasserfisch In der Wirtschaft zur Burg in Meilen ZH kommen auch seltene Fische wie Trüsche auf den Teller. Ein Testbesuch. Daniel Böniger

Trüsche mit Kapern, Tomate, Federkohl und Wurzelgemüse. Foto: Daniel Böniger

Drei Regeln gilt es zu beachten, wenn man Fisch zubereiten möchte: Erstens sollte er frisch sein. Zweitens ist die Frische des Fischs zentral. Und drittens muss er frisch sein. Dann ist es bereits beglückend, wenn man ihn ganz einfach in Butter anbrät und mit ein paar Salzkartoffeln serviert. En Guete!

Etwas aufwendiger sind die Fischgerichte in der Wirtschaft zur Burg in Meilen. Der Fischer des Hauses liefert dort durchaus mal Hecht oder Albeli aus dem Zürichsee an, die Küchenchef Turi Thoma fantasievoll in seine Kreationen einbaut. Wie wärs etwa mit einem pochierten Wels mit Edamame und Federkohl? Für solche Teller ist Thoma vom «Gault Millau» mit 16 Punkten ausgezeichnet worden. Und auch die Plakette der «Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch» prangt am historischen Riegelbau.