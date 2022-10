Sanierung in Oberembrach – So gelang der Spagat auf der Eigental-Ausweichroute Zwei Strassenbaustellen gab es in Oberembrach diesen Sommer. Damit sind die flankierenden Massnahmen auf der Verbindung nach Nürensdorf nun umgesetzt. Thomas Mathis

Die Bauarbeiten auf der Madlikonerstrasse sind abgeschlossen. Foto: Thomas Mathis

Das Projekt in Oberembrach war ein Spagat: Einerseits war die Madlikonerstrasse zwischen dem Weiler Stürzikon und der Kreuzung auf dem Gebiet von Nürensdorf in einem schlechten Zustand. Beim Kreuzen wichen viele Autofahrende aufs Kulturland aus. Andererseits wollte man bei der Sanierung die Verbindung nicht attraktiver machen. Man befürchtet, dass sich mit der definitiven Schliessung der Strasse durchs Eigental in fünf Jahren ein Teil des Verkehrs auf diese Strasse verlagern könnte.