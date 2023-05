Training, Ausrüstung, Ernährung – So gelingt das Abenteuer Radmarathon Velorennen für Breitensportler werden immer beliebter. Doch wie viel Vorbereitung braucht es? Ein Experte hilft, den Frust am Berg zu vermeiden. Tobias Müller

In ruhigem Rhythmus die Tremola hinauf und über den Gotthardpass: Ein Radmarathon der eindrücklichen Art. Foto: Alamy

Endlos lange Passanstiege, atemberaubende Aussichten, rasante Abfahrten und Tempo bolzen im Windschatten: Immer mehr Breitensportlerinnen und Breitensportler stellen sich der Herausforderung Radmarathon. Einerseits sind die beliebtesten Granfondos regelmässig früh ausgebucht, andererseits wird das Angebot an Hobbyrennen immer grösser: Sei es für Geniesser, Kletterer oder Ambitionierte, in der Schweiz und der Umgebung ist für jeden etwas dabei. (Hier finden Sie eine Auswahl der Radmarathons im In- und Ausland.)