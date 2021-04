8 Tipps vom besten Spieler der Schweiz – So gewinnen Sie beim Pingpong Das Spiel mit den schwer zähmbaren Plastikbällen ist beliebt wie nie: Lionel Weber, die Schweizer Nummer 1, erklärt, wie Sie am Tischtennistisch in Ihrem Quartier noch erfolgreicher aufspielen. Martin Fischer

Für maximalen Lerneffekt: Nationalspielerin Céline Reust, die Nummer zwei der Schweizer Frauen, führt die Tipps von Lionel Weber vor. Video: Tamedia

Zu Hunderten stehen sie in Grau und Grün in Schweizer Städten: die öffentlich zugänglichen Pingpongtische, oft robust aus Beton, mit Eisennetz gekrönt, manchmal auch etwas eleganter mit glatter Kunststoffoberfläche überzogen. Pingpong ist als Sport – oder eher: als Spiel? – in der Schweiz seit Jahrzehnten ungebrochen beliebt. Die Pandemie hat die Nachfrage nach Pingpong-Artikeln nun «markant» ansteigen lassen, wie der grösste Schweizer Onlineanbieter Digitec Galaxus auf Anfrage mitteilt.

Man trifft sich also draussen am grauen oder grünen Tisch, jetzt erst recht, zum Kopflüfter-Duell zwischen Zoom-Calls, zum Rundlauf mit integriertem Apéro oder zum pandemiekonformen Date mit garantierten 2,74 Meter Abstand. Wie spielt man da möglichst erfolgreich auf? Der bestklassierte Schweizer Tischtennisspieler, Lionel Weber, gibt Tipps.