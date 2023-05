Degustation mit Sommelier – So gut schmecken Biere aus dem Unterland Der Bülacher Biersommelier Danilo Plüss testet acht zufällig ausgewählte Lagerbiere aus der Region. Das Urteil ist dabei immer sehr subjektiv, wie er selber sagt. Severin Hartmann

Auch die Farbe des Gerstensaftes ist für Sommelier Danilo Plüss von Interesse. Foto: Balz Murer

Für Danilo Plüss ist Bier eine wahre Leidenschaft. Der Bülacher hat vier Jahre in leitender Position in der Verkaufsabteilung von Heineken gearbeitet und dafür im Jahr 2020 die Ausbildung zum Biersommelier an den Hotelfachschulen Zürich und Luzern gemacht. Nun bietet er hobbymässig Bierdegustationen sowie Vorträge zum Thema Biergeschichte und -herstellung an, um «das wunderbare Naturprodukt Bier den Menschen näherzubringen und sie bestenfalls mit meiner Begeisterung dafür anzustecken».