Gemeindeversammlung Nürensdorf – So hakt man das Jahresbudget in 20 Minuten ab 2022 kann kommen, der Voranschlag steht: Nürensdorf kann den unverändert tiefen Steuerfuss behalten und startet mit besten Aussichten ins nächste Finanzjahr. Christian Wüthrich

Die Nürensdorfer Gemeindeversammlung findet im Ebnetsaal statt, wo am Mittwochabend nur ein einziges Geschäft – das Budget fürs nächste Jahr – zur Debatte stand. Foto: Christian Wüthrich

Die Gemeinde Nürensdorf segelt in ruhigen Gewässern und am Horizont ist auch kein Sturm absehbar, im Gegenteil. So hatte der Gemeinderat an der Budgetversammlung am Mittwochabend auch keine Turbulenzen zu befürchten. Im Ebnetsaal versammelten sich denn auch nur gerade 42 Stimmberechtigte aus der rund 5600 Einwohner zählenden Gemeinde.

Das lag auch daran, dass ausser dem Budget kein anderes Thema traktandiert war an der wichtigsten Gemeindeversammlung des Jahres. Ausserdem hatte der Gemeinderat zuvor einen Voranschlag für 2022 präsentiert, der auf keinerlei Widerspruch stiess. Finanzvorsteher Daniel Neukomms (FDP) führte aus, dass man bei einem Gesamtaufwand von knapp 33,5 Millionen Franken einen kleinen Überschuss von 20’000 Franken erwarte per Ende 2022. «Das Budget 2022 schliesst eigentlich mit einer ‹Null›». Zugleich gab er zu verstehen, man habe das im Fall nicht absichtlich so zurecht geschustert, nur damit es nach aussen gut aussieht. «Wir hatten immer bessere Abschlüsse zuletzt.» Und der nächste soll nun also eine finanzielle Punktlandung werden.

Erträge und Steuerkraft im Steigflug

Des Finanzers Ausblick liess denn auch keine Fragen offen und entsprechend effizient wurde das Budget abgehandelt. Wohl auch geschmeichelt von einem Ausblick auf weiterhin steigende Steuereinnahmen, eine wachsende Steuerkraft und zumindest in den nächsten drei Jahren keine teuren Investitionen leitete Gemeindepräsidenten Christoph Bösel (SVP) auch schon zur Abstimmung über den Steuerfuss über. Angesichts der komfortablen Finanzsituation ohne grössere Unwägbarkeiten und ohne pandemiebedingten Auswirkungen wie in gewissen Nachbarorten, hält Nürensdorf am bisherigen Steuerfuss von 90 Prozent fest. Es ist nach wie vor der tiefste Wert im Bezirk Bülach nach Winkel (76%) und Lufingen (89%).

«Es hat uns stark überrascht, dass Covid nicht sichtbar ist in den Zahlen. Wir haben das genau angeschaut, aber es ist wirklich so.» Jürg Schnyder (SVP), RPK-Präsident Nürensdorf

Die Stimmberechtigten wie auch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stützten den Gemeinderat auf der ganzen Linie. RPK-Präsident Jürg Schnyder (SVP) meinte etwas verdutzt: «Es hat uns stark überrascht, dass Covid nicht sichtbar ist in den Zahlen. Wir haben das genau angeschaut, aber es ist wirklich so.» Deshalb empfahl er den Voranschlag «mit gutem Gewissen» zur Annahme und lobte dabei die angepeilte «schwarze Null». So kam es, dass Budget und Steuerfuss ohne Gegenstimme und diskussionslos nach nicht einmal 20 Minuten genehmigt waren.

Andere Geschäfte oder Anfragen gab es nicht, so dass Gemeindepräsident Bösel die Versammlung, kaum hatte er sie eröffnet, schon wieder schliessen konnte. Quasi zur Feier des Tages gabs in Nürensdorf erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder einen Apéro nach der Gemeindeversammlung – anstatt wie sonst im Foyer, fand dieser allerdings draussen vor dem Eingang statt.

