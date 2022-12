Tipps für die Nacht – So hilft der Schlaf Ihrem Training am besten Wie lange? Bei welcher Temperatur? Und was bringt eine Siesta? Wie der Schlaf die Fitness beeinflusst. Pia Wertheimer

Der Stoff auf dem Körper spielt für den guten Schlaf nur indirekt eine Rolle. Foto: Getty Images

Wer länger laufen, schneller Velo fahren oder besser langlaufen will, erreicht das nicht ausschliesslich durch fleissiges Trainieren. Damit der sogenannte Trainingseffekt einsetzen kann, braucht der Körper die Erholungsphase – insbesondere jene in der Nacht. Im Schlaf regeneriert er die vom Sport belasteten Muskeln und stärkt sie so für bevorstehende, noch grössere Herausforderungen. Deshalb ist es für Hobbyathletinnen und -athleten bedeutend, dass sie diesem Aspekt genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie dem Training.