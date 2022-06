Am jüngsten sind sie in Opfikon – So hoch ist das Durchschnittsalter in Ihrer Gemeinde Im Unterland ist heute jede sechste Person älter als 65. Tendenz steigend – aber es gibt Gemeinden, die sich im Durchschnitt sogar verjüngen. Etwa Opfikon. Florian Schaer

Der Glattpark hat in den letzten Jahren nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch die Demografie von Opfikon verändert. Foto: Urs Jaudas (Archiv)

41 Jahre und 9,5 Monate. So alt sind Herr und Frau Kantonszürcher heute im Durchschnitt. Das ist einiges mehr als noch vor 10 Jahren. In der Schweiz steigt die Lebenserwartung weiterhin an. Und die Geburtenrate, über die der Schnitt allenfalls nach unten ausgeglichen werden könnte, stagniert seit etwa Mitte der 70er-Jahre. In der Folge steigt das Alter der Gesamtbevölkerung. Um wie viel? Nach den Zahlen des Statistischen Amts beträgt die Alterungsrate im Kanton seit 2011 jedes Jahr rund 22 Tage.