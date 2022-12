Ratgeber für Einsteigerinnen – So ist bei der Langlauf-Ausrüstung jeder Franken gut investiert Klassisch oder Skating? Schuhe mieten oder kaufen? Und wie lange müssen die Stöcke noch mal sein? Ein Experte gibt Tipps, was es beim Erwerb der Langlauf-Ausrüstung zu beachten gilt. Tobias Müller

Die grosse Einsteigerfrage: Soll ich mit Skating (links) oder mit dem klassischen Stil in der Spur beginnen? Foto: zvg

Noch müssen sich die Langläufer ein wenig gedulden. Üppig viel Schnee ist in den Schweizer Alpen noch nicht gefallen, lediglich die ganz Ambitionierten drehen auf den Snowfarming-Loipen in Davos oder in Lenzerheide bereits ihre Runden und feilen an der Technik.