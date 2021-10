Microsofts neues Betriebssystem – So klappt der Umstieg auf Windows 11 Seit Dienstag steht Microsofts System für Anwender von Windows 10 als Gratis-Download zur Verfügung. Diese Punkte müssen Sie vor der Aktualisierung beachten. Matthias Schüssler

Glück gehabt: Dieser Computer ist dem Update gewachsen. Foto: PD

Wie angekündigt hat Microsoft das Update für Windows 10 pünktlich am 5. Oktober freigegeben. Nutzer von Windows 10 dürfen kostenlos auf die neueste Version des Betriebssystems umsteigen – falls ihr PC der Aktualisierung gewachsen ist. Falls Sie das tun möchten, erklären wir hier, was zu beachten ist. Sollten Sie noch unschlüssig sein, finden Sie in unserem Frage-Antwort-Artikel zu Windows 11 eine Entscheidungshilfe.

Wie angedeutet muss zuallererst die Kompatibilitätsfrage geklärt werden. Microsoft hat die Anforderungen stark erhöht, sodass selbst einige Modelle, die derzeit noch verkauft werden, nicht Windows-11-tauglich sind. Wie es um Ihren Computer steht, zeigt die App PC-Integritätsprüfung, die Sie hier vorfinden.