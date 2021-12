iPhone und Android – So klappt der Wechsel aufs neue Smartphone Beim Umstieg auf ein neues Gerät gibt es diverse Hürden: Mit unseren Tipps meistern Sie diese elegant und bewerkstelligen auch die Übernahme der Daten und Apps. Matthias Schüssler

Alle wichtigen Inhalte sollen vom alten aufs neue Telefon wandern. Foto: Karolina Grabowska (Pexels)

Die Ausgangslage

Ein neues Telefon ist schneller, hat eine bessere Kamera, ein grösseres Display. Doch bevor es seinen Dienst verrichtet, muss es in Betrieb genommen werden. Das heisst vor allem, dass man die vorhandenen Apps und die wichtigen Informationen übernehmen möchte, sodass man am neuen Gerät alle Kontaktdaten, Termine, Fotos und Apps zur Verfügung hat – genauso wie beim alten Gerät.

Das ist in vielen Fällen unkompliziert. Doch es gibt auch Fussangeln. Mit denen müssen Sie rechnen, wenn Sie Apps nutzen, die die Daten nur auf dem Gerät selbst und nicht in der Cloud speichern oder die an die Hardware gekoppelt sind. Letzteres gilt namentlich für viele Messenger und Kommunikations-Apps sowie für die Authenticator-Apps, mit denen Onlinezugänge nicht nur mit Benutzername und Passwort, sondern zusätzlich mit einem Einmal-Code abgesichert werden. Diese Kandidaten müssen auf dem neuen Gerät erst autorisiert werden, damit sie funktionieren. Und das ist nur möglich, wenn das alte Gerät noch greifbar ist.

Die wichtigste Regel lautet daher, das alte Gerät noch ein paar Tage oder Wochen in der Hinterhand zu behalten. Geben Sie es nicht aus der Hand, bis Sie sich sicher sind, dass Ihnen beim neuen Gerät nichts fehlt. Denn so sinnvoll es auch ist, nicht mehr benötigte Smartphones entweder in der Familie weiterzugeben oder aber dem Recycling zuzuführen, so essenziell ist es auch, dass mit dem Gerät keine unersetzlichen Informationen abhandenkommen.

Legen wir los – mit einem iPhone

Wie Sie die Datenübernahme konkret angehen, hängt davon ab, was Sie für ein Gerät verwenden. Grundlegende Unterschiede ergeben sich zwischen iPhone und Android.

Beim iPhone haben Sie drei Möglichkeiten: Die wichtigste davon heisst Schnellstart. Das ist die Methode, die Ihnen auch automatisch vorgeschlagen wird, wenn Sie das neue Telefon aus der Verpackung nehmen.

Bei diesem Schnellstart legen Sie das neue iPhone neben das alte, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Daraufhin werden die Daten übertragen, und nach einer meist relativ kurzen Wartezeit können Sie mit dem neuen Telefon loslegen.

Die Schnellstart-Funktion überträgt die Daten aufs neue Telefon links. Das ist selbst bei grösseren Informationsmengen innert nützlicher Frist erledigt. Foto: Matthias Schüssler

Der Schnellstart ist eine feine Sache, wäre da nicht eine Hürde: Das ist die Version des Betriebssystems. Wenn diese unterschiedlich ist, dann ist mit Problemen zu rechnen. Das passiert dann, wenn Sie Ihr altes iPhone bereits auf iOS 15.1 aktualisiert haben, das neu gekaufte Telefon aber noch mit iOS 15 läuft. In diesem Fall sollte während der Datenübernahme eine Aktualisierung stattfinden.

Es kann aber sein, dass die Aktualisierung stecken bleibt. Sollte Ihnen das passieren, nehmen Sie das Telefon erst einmal ohne Datenübernahme als neues Gerät in Betrieb. Sobald es läuft, führen Sie das Update des Betriebssystems durch. Sobald das erledigt ist, setzen Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurück. Wenn Sie es im Anschluss an den Reset neu starten, wird die Datenübernahme erneut angestossen und klappt dann reibungslos.

Einfacher ist es allerdings, dafür zu sorgen, dass das alte Gerät bezüglich Betriebssystem keinen Vorsprung hat: Falls Sie einen Umstieg auf ein neues iPhone planen, ist es einfacher, wenn Sie bis dahin bei der Hauptversion bleiben.

Bei den beiden anderen Update-Möglichkeiten installieren Sie das neue Gerät mithilfe einer vorhandenen Datensicherung. Diese Sicherung kann entweder in der iCloud vorliegen oder aber über einen Mac oder Windows-PC erstellt worden sein. Der Weg übers Back-up ist sinnvoll, wenn Sie das alte Gerät für die Inbetriebnahme nicht mehr zur Verfügung haben, weil es gestohlen wurde oder kaputtgegangen ist. Achten Sie darauf, dass Sie das lokale Back-up am Mac unbedingt verschlüsseln, d. h., mit einem Passwort versehen sollten, weil sonst sensible Informationen wie Passwörter oder die Gesundheitsdaten nicht enthalten sind.

So gehen Android-Nutzer die Datenübernahme an

Bei Android ist die Sache knifflig. Das liegt daran, dass die Vorgehensweise für die Datenübernahme sich je nach Hersteller und Modell ziemlich stark unterscheidet. Unkompliziert ist die Sache für diejenigen Informationen, die in Google-Apps stecken. Sie werden automatisch übernommen, wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto am neuen Gerät anmelden.

Die Sicherung bei Google Drive wird auf dem neuen Telefon für die Installation angeboten. Screenshot: schü

Wichtig ist, vorab sicherzustellen, dass ein aktuelles Back-up vorhanden ist. Wo die Einstellung dafür steckt, hängt vom Hersteller ab; bei Standard-Android-Versionen ist sie in den Einstellungen unter «Google > Sicherung» zu finden. Verwenden Sie ggf. die Suche mit dem Stichwort «Sicherung» bzw. «Datensicherung».

Für alle Informationen, die nicht in der Cloud stecken, gibt es zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Die erste bietet sich dann an, wenn Sie zu einem neueren Modell des gleichen Herstellers wechseln:

Eine App zur Datenübernahme vom Hersteller des Geräts: Samsung hält dafür die Smart-Switch-App bereit, die App von LG heisst LG Mobile Switch, und HTC stellt das HTC-Übertragungsprogramm zur Verfügung. Bei Oppo heisst das Programm Clone Phone.

Sie übertragen die Daten manuell. Das können Sie über eine Speicherkarte tun – aber einfacher ist es, wenn Sie wichtige Daten erst vom alten Telefon auf Ihren Computer und dann vom Computer aufs neue Telefon übertragen. Tipps dazu finden Sie in der Android-Hilfe von Google.

Und was ist bei einem Wechsel von Android zu iPhone – oder umgekehrt?

Sollten Sie sich entscheiden, nicht nur das Telefon, sondern das Betriebssystem zu wechseln, kommt mehr Arbeit auf Sie zu. Es gibt zwar Programme, die Ihnen beim Umstieg behilflich sind. Um vom iPhone zu Android zu wechseln, verwenden Sie die Google-Drive-App. In der App richten Sie über die Einstellungen eine Datensicherung ein, die Sie fürs Einrichten Ihres Android-Geräts heranziehen können. Für den umgekehrten Weg – von Android zum iPhone – verwenden Sie die App «Auf iOS übertragen». Sie transferiert die Daten, wenn sich beide Geräte im gleichen WLAN-Netz befinden.

Doch zwischen den beiden Welten von Google und Apple lassen sich längst nicht alle Informationen austauschen, und längst nicht jede iPhone-App existiert auch für Android – oder vice versa.

Darum sollten Sie vorab prüfen, welche Informationen Sie unbedingt vom alten Gerät aufs neue übernehmen wollen und wie sich das bewerkstelligen lässt. Eine allgemeine Anleitung dafür gibt es nicht. Sie müssen das für jede App separat angehen und leider auch mit Verlusten rechnen.

Sicherstellen, dass alles läuft

Wie eingangs angedeutet, brauchen einige Apps eine Spezialbehandlung. Achten Sie in erster Linie auf diese Apps:

Messenger: Bei Threema müssen Sie Ihre Nutzer-ID zur Hand haben, und es ist unbedingt empfehlenswert, vor dem Wechsel des Telefons eine Sicherung der Chats durchzuführen. Bei Signal ist eine Datenübernahme möglich, wenn man das alte Gerät noch griffbereit hat. Wenn nicht, dann nicht. Bei Telegram und Whatsapp funktioniert es unkompliziert, solange Sie nicht auch noch die Telefonnummer ändern. So oder so ist es empfehlenswert, mit Whatsapp eine Sicherung auf Google Drive zu erstellen.

Banking-Apps: Auch die App fürs Onlinebanking bzw. für die elektronische TAN muss am neuen Telefon erst autorisiert werden. Wie das geht, ist von Bank zu Bank verschieden. Wichtig ist jedoch, dass Sie das alte Telefon noch greifbar haben.

Apps für die 2-Faktor-Authentifizierung: Diese Apps sichern Onlinezugänge durch einen Einmal-Code ab. Es gibt einige davon (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Okta Verify), und sie müssen auf dem neuen Gerät aktiviert werden. Dafür brauchen Sie das alte Gerät – oder Sie stellen sicher, dass Sie neben der App eine weitere Authentifizierungsmethode zur Verfügung haben, etwa SMS.

Der Signal-Messenger führt eine eigene Datenübertragung durch. Screenshot: schü

Und zwei abschliessende Tipps

Sobald Sie sicher sind, dass Sie das alte Gerät nicht mehr benötigen, sollten Sie es verschenken oder entsorgen. Doch bevor Sie das tun, müssen Sie sicherstellen, dass keine persönlichen Daten mehr darauf vorhanden sind. Tipps dazu finden Sie im Beitrag «Wie persönliche Daten sicher vom Handy gelöscht werden».

Und es ist auch nicht verkehrt, vor dem Umstieg aufs neue Telefon aufzuräumen und insbesondere nicht mehr benötigte Apps zu löschen. Wie Sie das am iPhone am einfachsten tun, beschreibt der Beitrag «Die selten benutzten Apps aufstöbern und löschen».

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

