Tiefenlager in Stadel – So können radioaktive Abfälle zurückgeholt werden Die Nagra zeigt mit einem neuen Konzept, wie radioaktive Abfälle wieder zurückgeholt werden könnten. Und zwar mit Techniken, die bereits heute verfügbar sind. Astrit Abazi

So sollen dereinst radioaktive Abfälle im Tiefenlager eingelagert werden. Foto: Nagra

Die Arbeiten zum Tiefenlager für radioaktive Abfälle in Stadel sind in vollem Gange. Lange wurde vor allem darüber diskutiert, wo das Lager hinkommen soll und wie die Abfälle sicher gelagert werden können. Kritische Stimmen hatten aber immer wieder betont, dass auch die Rückholbarkeit gesichert werden muss. An der Vollversammlung der Regionalkonferenz Nördlich Lägern hat die Nagra nun bekannt gegeben, dass sie dafür ein detailliertes Konzept beim Bund eingereicht hat.