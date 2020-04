Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts – So kommen die Schulen wieder in Schwung Halbe Klassen und halb so viele Lektionen wie sonst: Das ist für den Unterricht in den nächsten vier Wochen vorgesehen. Vieles bleibt aber noch vage. Michel Wenzler

Bald wieder im Klassenzimmer: Schülerinnen und Schüler können ab dem 11. Mai zumindest wieder in kleineren Gruppen unterrichtet werden. Archivfoto: Raisa Durandi

Chaos – das erwartet Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP), wenn die Zürcher Schulen ihren Betrieb wieder hochfahren. Wie schon bei deren Schliessung Mitte März bittet sie die Eltern um Verständnis dafür und um Unterstützung. Die Schulen werden ab dem 11. Mai zwar den Präsenzunterricht wieder aufnehmen, doch noch nicht vollständig. «Auch in den Schulen machen wir einen Schritt hin zu einer neuen Normalität», sagte Steiner am Donnerstag an einer Medienkonferenz. An dieser skizzierte sie, wie die Rückkehr zum Präsenzunterricht aussehen soll.