Kriminalstatistik – So kriminell ist das Unterland Im vergangenen Jahr haben die Straftaten im Unterland zugenommen. Im Bezirk Bülach gibt es gar – abgesehen von der Stadt Zürich – die meisten Verbrechen im Kanton. Manuel Navarro

Sowohl im Bezirk Bülach als auch im Bezirk Dielsdorf wurden dieses Jahr mehr Einschleichdiebstähle verzeichnet. Symbolfoto: Moritz Hager

14’813 Straftaten wurden im Unterland im vergangenen Jahr gezählt. Dies geht aus der Kriminalstatistik hervor, welche die kantonale Sicherheitsdirektion am Montag veröffentlicht hat. Rechnet man die Zahl um, bedeutet dies: In den Bezirken Bülach und Dielsdorf kommt es im Durchschnitt zu über 40 Verbrechen pro Tag. Das sind mehr, als noch 2021 registriert wurden, ein neuer Spitzenwert ist es aber nicht. So wurden beispielsweise 2013 in den beiden Bezirken gar über 16’000 Straftaten gezählt.