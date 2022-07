Tipps gegen die Sommerhitze – So kühlen Sie Ihre Wohnung In der aktuellen Hitze können Sie mit ein paar Tricks dafür sorgen, dass die eigenen vier Wände nicht zur Sauna werden. Eine Anleitung in neun Punkten. Nik Walter

Abkühlung, wie und wo auch immer, ist in diesen Tagen gefragt. Foto: Keystone

Die erste Hitzwelle Mitte Juni brachte schon an vielen Orten Rekordtemperaturen. Nun überrollt uns gerade die zweite Hitzwelle des Sommers, und die könnte noch heftiger ausfallen. Jetzt gilt es besonders darauf zu achten, dass sich in den Wohnungen nicht so viel Hitze staut, dass man nachts kaum mehr schlafen kann. Mit ein paar einfachen Kniffs kann man allerdings dafür sorgen, dass es in den eigenen vier Wänden – den Umständen entsprechend – kühl bleibt.