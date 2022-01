Geldblog: CO₂-Zertifikate – So lässt sich mit dem Kampf gegen den Klimawandel Geld verdienen Über an der Börse gehandelte Exchange Traded Funds kann man an der noch jungen Anlageklasse der CO₂-Zertifikate partizipieren. Die Chancen und Risiken. Martin Spieler

Eine Chance für die Welt – und die Anleger: Demonstration für den Klimaschutz in Lausanne, November 2021. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Was halten Sie von Anlagen in Karbonzertifikate als Teil eines gut diversifizierten Anlageportfolios? Ich habe dabei an den KraneShares Global Carbon Strategy ETF gedacht. Leserfrage von Z.K.