Einen Nussgipfel länger – So lang ist die neue Velo-Umleitung um den Hardwald ab August Bald ist Schluss mit dem Radweg durch den Bülacher Hardwald. Ab dem 3. August führt die Route um den Wald herum – und ist 1,2 Kilometer länger. Florian Schaer

Hier geht es für Velofahrer direkt durch den Hardwald. Aber nicht mehr lange. Denn während die Strasse ausgebaut wird, gibt es für den Veloverkehr einen Umweg. Foto: Martin Liebrich

Das Nadelöhr Hardwald zwischen Bülach Nord und Eglisau wird verbreitert. Wo es künftig vier statt nur zwei Fahrspuren geben soll, muss anderweitig Platz geopfert werden. Das trifft zum einen die Bäume, zum anderen den Radweg. Dieser wird künftig generell statt durch den Wald östlich davon geführt.

Wer also noch einmal schnurgerade durch den Hardwald radeln möchte, sollte das in den nächsten Tagen tun. Ab dem 3. August gilt die Umleitungsroute. Sie ist zwar länger, aber «landschaftlich viel schöner und ruhiger», sagt Martin Liebrich. Der stellvertretende Chefredaktor und Velo-Freak vom Dienst hat beide Strecken unter die Räder genommen und die Zeit gestoppt. Messstrecke: von der Kreuzung Schaffhauserstrasse/Fangletenstrasse in Bülach Nord bis zum nördlichen Ende des grossen Eglisauer Kreisels (Chrüzstrass). Zudem hat er seine Fahrten mittels Action-Kamera auf seinem Helm aufgezeichnet und kommentiert.

Video: Martin Liebrich

1,2 Kilometer mehr trampeln

Während die alte, direkte Route denkbar schnell erklärt ist – man folge einfach der Schaffhauserstrasse bis zum Kreisel –, enthält die Umleitung doch den einen oder anderen Abzweiger: Von der grossen Kreuzung in Bülach Nord geht es zunächst auf der Fangletenstrasse vorbei am neuen Coop, dann links für einige wenige Meter entlang der Solistrasse, bevor man via die Soligänterstrasse auf den Unterweg gelangt. Erst ab da geht es dann geradeaus nordwärts, parallel zur alten Hardwaldroute.

Aus dem Unterweg wird alsbald der Simeligrabenweg, der nach 1,3 Kilometern abermals in die Solistrasse mündet; Doch nur 100 Meter später, beim Höhrainhof, nimmt man die Wydhofstrasse bis hoch zur Kantonsstrasse (Weiacherstrasse), die dann in nordwestlicher Richtung zurück zum Kreisel führt. Dessen Nordeinfahrt erreicht Martin Liebrich aber erst nach einer Umleitungs-Sonderecke von 750 Metern über Heimgartenweg und Hörnlistrasse. Gesamtdistanz der neuen Route: 4,3 Kilometer.

Die Sache mit dem Nussgipfel

Für die kürzere Route von 3,1 Kilometer Länge gibt Martin Liebrich seine Fahrtzeit mit 6 Minuten an. Im Video steigt er ab und mampft im Zeitraffer einen Nussgipfel, während er dem Verkehr im Kreisel zuschaut und quasi auf sich selber im unteren Bild des Videos wartet. Nach 9 Minuten und 30 Sekunden kommt auch jener Liebrich ins Ziel. «Für einen Nussgipfel bleibt da halt keine Zeit mehr», hält er fest. Die Bilanz: Die Umleitung ist 1,2 Kilometer länger und kostet 210 Sekunden mehr Zeit.

Könnten Sies noch?

Mit den so erhobenen Daten liesse sich nun die letzte Mathelektion vor den Sommerferien mal spezieller gestalten. Zunächst einmal lässt sich per simplem Dreisatz ausrechnen, mit wie vielen Kilometern pro Stunde (km/h) Martin Liebrich auf den beiden Routen unterwegs war.

«Ich hatte im Hardwald tatsächlich einen leichten Rückenwind, während ich auf der Weiacherstrasse am Schluss ziemlich mit Gegenwind zu kämpfen hatte», sagt Martin Liebrich, als er die Messdaten anschaut. Schnell wird klar, dass da draussen in der Realität mehr Faktoren mitspielen als in einer öden zweidimensionalen Matheaufgabe im Schulheft.

Eine etwas schwierigere Aufgabe: Wenn der Nussgipfel 428 Kilokalorien (kcal) enthält und für schnelles Radfahren 600 kcal pro Stunde verbraucht werden, wie oft muss Martin Liebrich dann durch den Hardwald radeln, um allein die Energie des Gipfels wieder zu verbrennen?

Für die Fortgeschrittenen zuletzt noch diese Frage: Wenn Martin Liebrich für das Essen eines Nussgipfels (95 Gramm) also drei Minuten und dreissig Sekunden braucht, um wie viel Prozent müsste die Umleitung länger sein, damit dem schnelleren Video-Martin auf der direkten Route die Wartezeit für einen Haselnusslebkuchen (130 g) reichte? (Vorausgesetzt, die Durchschnittsgeschwindigkeiten je Routen aus Aufgabe 1 bleiben unverändert.)

Florian Schaer ist Redakteur im Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

