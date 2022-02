Tipps für die Eltern – So lernen Kinder den Umgang mit Geld Eltern haben einen grossen Einfluss darauf, wie gut ihre Kinder später mit Geld haushalten können. Worauf sollten sie also achten? Benjamin Emonts

«Wir müssen Kinder heute noch früher sensibilisieren, weil Werbung und Handel auch schon die Kleinsten bearbeiten», sagt Expertin Kirstin Wulf: Ein Kind füllt sein Sparschwein. Symbolbild: Alamy Stock Photo

Bei jungen Menschen fehlt offenbar wichtiges Finanzwissen. In einer Umfrage des deutschen Bankenverbands konnte kürzlich knapp ein Drittel der befragten 14- bis 24-Jährigen nicht erklären, was eine Aktie ist. Etwa zwei Drittel gaben an, sie hätten in der Schule «nicht so viel» oder «so gut wie nichts» über Finanzen gelernt. Die Bildung in Geldsachen fängt aber schon früher an. Experten sind sich einig, dass Kinder prägende emotionale Erfahrungen schon vor dem Eintritt in die Schule machen. Eine entscheidende Rolle spielen entsprechend die Eltern. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben sie durch ihre Vorbildrolle einen grossen Einfluss darauf, wie ihre Kinder später mit Geld umgehen können. Die zentrale Frage lautet daher: Wie bringt man Kindern einen guten Umgang mit Geld bei?